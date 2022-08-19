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一夜百萬點閱！Bump槓外交部「留言全是它」　網朝聖愣爆

▲好棒Bump於新片槓上外交部，而引起討論。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）
▲好棒Bump於新片槓上外交部，而引起討論。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 11:42:242022-08-19 12:32:36

YouTuber「好棒Bump」透過影片踢爆柬埔寨詐騙問題，甚至親自動身前往營救，而被外界稱作是「吹哨者」。而他於5月份提到，營救受困在杜拜的台人時，求助我國外交部駐杜拜辦事處受阻。事後外交部在16日發聲明稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump選擇在昨（18）公開證據，請來當事者還原真相。影片昨晚發出後，至今點閱已衝破158萬，而就有網友發現底下留言全是1亮點。

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Bump於昨晚上傳影片，請出當事人林姓男子說明完整過程，影片曝光至今已有超過158萬人點閱。對此，就有網友於Dcard指出，發現影片底下除了有加油打氣的留言外，還有許多人選擇捐贈資金支持Bump，從畫面中可看見，部分粉絲出手「抖內」Bump頻道，金額從30元至1690元皆有。

這一幕讓原PO直呼「Bump新影片，全部都是抖內」，甚至驚嘆表示「第一次看到YT影片那麼多抖內」。不少人也紛紛留言大讚，「要不是Bump，我都不知道可以抖到1500」、「我看到好多都是HK港幣」、「人家可是親自去國外出錢出力，就像他影片說的一不小心人就沒了，這些抖內都比不上他的勇敢」。

▲留言區有不少粉絲捐贈資金。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）
▲留言區有不少粉絲捐贈資金。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）
據了解，Bump於昨晚在影片中請出當事人林男還原過程，林男透露，去年12月因遭騙困於杜拜阿爾巴沙，向外交部駐杜拜台北商務辦事處求助，但毫無音訊，再次聯繫對方改口稱無法幫忙。林男持續透過電子郵件聯絡辦事處，卻得到「杜拜當地公司不會無故扣押員工護照，請他們自己與公司協調拿回，或者向當地警局申訴」的回應。

林男稱，因人蛇集團預計將他轉移到柬埔寨，決定賭一把跳樓逃生。事後Bump請林男向辦事處申請臨時護照，對方回應沒有護照，而Bump擔心林男簽證即將過期，於是寫信至總統府確認，才終於順利取得。

▲Bump公開證據了，當事人還原真相，吼外交部出面給個交代。（圖／Youtube：好棒Bump）
▲Bump新片中請來當事人還原真相，更向外交部喊話給他一個交代。（圖／翻攝好棒Bump YouTube）
Bump強調，林男後續機票、防疫旅館和防疫計程車皆由他協助處理，認為若當初政府和外交部有去救人，怎麼會輪到身為普通老百姓的他出面，且強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」，最後要求外交部長吳釗燮給他一個交代。（編輯：陳雅雲）


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