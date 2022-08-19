他買好市多壽司踩雷！釣內行抖「隱藏服務」讚：店員會給

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貼文一出，掀起熱議，「超美鮭魚，卻無醋飯與芥末，食不知味，超可惜的」、「壽司真的…..無味」、「最近好市多握壽司飯煮得非常退步！很無言」、「你這盒紋路不錯」、「記得他的上蓋會有特別標示不加芥末，要買前可以先確認一下～～」、「不是醋飯不行啊！味道差太多」、「米飯的確是敗筆」、「哇我無法想像不是醋飯又沒芥末會是什麼味道…感覺會沒滋沒味又滿口油膩耶」、「不是醋飯這樣真不合格」。
不過，也有網友分享「隱藏服務」，「這個我有寫意見書反應醬料包太少，得到的結論是，可以跟服務人員多要幾包醬料，後來去買就都會多要兩包醬料包，他們會給」、「生鮮的週邊都有服務人員，不然你輕敲玻璃窗跟他比你要醬包，他就會拿給你的，他們的服務很不錯的，我還碰過他問我兩包夠嗎？」「在挑選完後可以向廚房人員多要求 1 ~ 2 份的芥末醬包和醬油包」。
另外，也有人分享特別吃法，「下次可以試試在魚肉淺放些二糖去燒，就變焦糖炙燒，小朋友會很愛。起士片也可以」、「放很多美乃滋+二砂，孩子好愛」、「昨天才買過，自己做炙燒，非常好吃」、「其實要說句公道話，握壽司不先抹哇沙米是比較適合的，因為這樣可以回家製作成炙燒給小孩吃，再說，好市多公司，你們明明知道，你們附的醬油和哇沙米肯定不夠使用，為什麼你們就不乾脆一點，再各多放1包，總是要顧客向你們要，如果顧客忘記，那回家肯定沾不夠，已經都漲了40%了，那點沾醬就不要再省了」。（編輯：郭佩蓉）