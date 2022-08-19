外交部早槓上Bump！他挖出「3月份聲明」氣炸：真的誇張

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為了釐清事件，他特地翻回外交部相關新聞稿，發現外交部早在3月22日當天，就已經對外說明「該事件與事實不符合」。新聞稿標題寫著「有關網紅拍攝影片指稱我國駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的受害林姓國人事，經查與事實不符」。
內容提到，外交部曾5度呼籲國人，切勿輕信網路徵才前往國外工作的機會，務必於行前多方詢問及查證，但仍有國人受不實高薪的廣告引誘，冒險前往杜拜從事非法線上博弈工作。我國駐杜拜辦事處於上（110）年12月26日獲報國人受困於博弈公司後，立即聯繫當事人瞭解情況，並通報杜拜警方及多次洽促警方儘速採取行動營救；駐處則與林姓國人一直保持密切聯絡，直至當事人順利脫困。
有關當事人指稱駐處拒發臨時護照事，「經查證與事實不符」。並且再次強調，駐外單位對海外受難國人只要符合補發臨時護照要件，並確認無誤者均予核發，ㄧ視同仁，絕無刻意耽擱的情事。
原PO看完內文後，怒批「看完真的覺得很誇張，在Bump有人證物證之下，外交部還要指責其抹黑」。
並且除了上述3月的新聞稿外，外交部5月22日也有發佈「有關國人輕信網路仲介赴杜拜從事違法線上博弈或電信詐騙遭困海外事，網紅以影片回應指稱遭外交部抹黑事」新聞稿，文中強調「每個案件因性質及複雜程度不一，每個環節均需耐心處理，在尊重當地及我國相關法律及規定下，提供必要協助，絕不會有刻意耽擱或拒絕協助國人的情形。」
因「好棒Bump」頻道中表示，他救出受困杜拜詐騙陷阱，險些慘遭轉賣至柬埔寨的林姓台灣男子時，求助我國外交部駐杜拜辦事處，並說明自己護照被扣取，但辦事處卻回覆杜拜當地公司不會無故扣押員工護照，請當事人自己與公司協調，或向當地警局申訴。外交部在8月16日回應「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。
之後外交部發言人歐江安於18日改口，感謝熱心國人針對此事的關心，更特別感謝「好棒bump」先生，在網路上幫忙宣達「海外求職受騙」，以及在柬埔寨跟駐館聯繫，呼籲台灣團結一致，宣戰、打及犯罪組織，讓政府跟民間、民意共同合作，營救國人。（編輯：鍾怡婷）