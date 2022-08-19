包養妹被邀去柬埔寨！「1決定」逃過死劫 乾爹下場疑GG
近來屢傳台灣人至柬埔寨等東南亞國家打工被囚，且被要求從事詐騙等不法行為的案件，引發外界高度關注。對此，就有一名曾是包養妹的女網友，過去和乾爹被邀請去柬埔寨工作，但她內心冒出「1決定」而逃過死劫。
有女網友於PTT八卦板分享，大學時期曾經被一位老闆包養，後來老闆被生意夥人提議「廈門有個好賺的想找他一起」，對方表示廈門有個機房，只要在當地收遊戲點數的錢，希望老闆一起去廈門開路闖看看，「那時候我才大一，回頭一想那大概是所謂的詐騙吧？」
當時她抱著暑假去玩的想法，與乾爹一起同前往廈門，但她透露對方原本待遇「一個月七萬五，包吃包住」，但實際都是花自己的錢。過了不久，對方認為大陸生意越來越難做，因此介紹她和乾爹一起到柬埔寨和緬甸，「他們會出錢，他們只要在那裡當客服，三餐自有公司招待，業績達標還會有獎金，問我要不要也跟著去」。
但原PO感覺有異「一下說廈門賺錢、一下說要去柬埔寨，我看這一堆人也不是很靠譜，這麼香的工作怎麼可能會輪到我」，後來隨意編個理由就飛回台灣，而她回想起這段經歷則說「現在看來我是逃過一劫了」。至今她也沒有與乾爹有任何聯繫，乾爹則再也沒出現過，LINE頭貼甚至還是5年前的，讓她感嘆「不知道是不是已經成為屍體了」。（編輯：陳雅雲）