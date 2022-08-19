外交部改態感謝！Bump回擊「別擺錯重點」 親吐最大心願
Youtuber「好棒Bump」因拍攝「詐騙解碼」系列影片竄紅，踢爆柬埔寨詐騙內幕，被封為是柬埔寨詐騙事件的「吹哨者」；不過外交部日前針對Bump的影片內容稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump心寒在昨（18）日發出影片要求外交部出面解釋，而外交部昨也改口，表示「感謝熱心救援」，對此Bump稍早再透過IG強調，「謝我有什麼用？請不要把重點擺錯了」，戰火持續延燒。
Bump18日晚間發布影片，先是邀請日前他從杜拜營救回來的受騙男子林先生還原事發經過，提到外交部在協助在外受騙人民的態度和方式不妥，影片最後也激動直言，若當初政府和外交部有去救人，怎麼會輪到身為普通老百姓的他出面，且做這些事也「並非為了得到大家的掌聲，而是受到被困者父母懇切的請求」，強調「他們在找我之前，難道不是先去找外交部嗎？」
而外交部18日則一改先前態度，表示柬埔寨事件問題嚴重，除了感謝前往當地關心的立委、民間團體外，還有網紅「好棒Bump先生」在網路上幫忙宣達，及在柬埔寨跟駐館聯繫，並強調目前是台灣要團結一致的時候，要宣戰的是犯罪組織，要打擊的是詐騙集團，讓政府跟民間、民意代表一同合作，營救受騙國人，杜絕防範國際詐騙以及人口販運的問題。
對於外交部的回應，Bump今（19）日上午於IG限時動態再度發表看法，開頭就直言「感謝我有什麼用」，他認為目前最緊急的還是在國外的受困者，希望外交部「不要把重點擺錯了，我是要你們針對我影片中的所有疑點回應，而不是挑好回的回」，他也喊話，自己想要的，是「以後不用被別人誤當英雄，可以徹底放下救援的人生，讓政府來做，別用跟我道謝來迴避真正的重點」。（編輯：張志浩）