貪官游迺文勞金炒股重判9年　為升官圖利寶佳集團

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從檢方提出的唐、邱對話紀錄可知，唐曾經LINE邱說「幹大事總要讓別人圖小利」；邱告訴唐「剛去見遠百發言人，有點怕我們的意圖，徐董（徐旭東）已高度關注」；開盤時，邱說「遠百我見機行事」，唐回稱「一切你作主，但是低檔可能要撐一下」，北院認定，唐、邱有意操縱股價。
另外，邱裕元曾向大學學長游迺文說「你早該升12職等了」、「我覺得大家是一條船的，最後一定要把你弄上去，但你們也有體制要搞，先做前段獲利，再做後段博名」，游回稱「我其實不要名，是因為沒位子管不到，加上一些人會扯後腿，要有位才有權，把一些人搬走」，法官認定，游迺文有圖利寶佳集團的動機。
法官依據LINE對話紀錄、證人證詞、證交所函覆的遠百股票交易資料、卷內其他非供述證據，且依同案被告陳周倫製作投資分析報告的EXCEL檔，按其計算方式，可看出是先預設目標價為29元，再反向推估股價淨值比，均足以認定游迺文等10名被告犯行事證明確。
北院痛批，唐、邱嚴重破壞有價證券市場價格及交易秩序，使寶佳集團獲利達5億3879萬6150元，金額甚鉅，唐楚烈居於主導地位，邱裕元是次要配合操作者，各量刑8年。
另外，北院也批游迺文為升官，指示復華投信投資長邱明強、統一投信副總闕志昌等人，以勞動基金買入遠百股票，圖利寶佳，惡性重大，觸犯貪汙治罪條例之圖利罪、證券交易法之間接操縱股價罪、證券投資信託顧問法之背信罪等3罪，從一重依證交法重判9年、褫奪公權5年；邱、游為貪汙圖利罪的共犯，也宣告褫奪公權4年。