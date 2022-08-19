冰箱用錯好幾年？譚敦慈揭「正確用法」：根本沒有這功能
很多婆婆媽媽上市場買菜買魚買肉不手軟，但吃不用又不捨不得丟，就會一直把食材往冰箱裡面塞，讓冰箱就像個「食物黑洞」，積滿了陳年老物，其實這樣不只浪費，更可能影響健康！「無毒教母」譚敦慈特別提醒：「冰箱沒有殺菌功能，只是減緩細菌生長，放在裡面還是會長黴菌。」更可怕的是，如果你從來不整理冰箱，不只會變成食物黑洞，更可能變成「金錢黑洞」，讓你越塞越窮，所以譚敦慈特別建議大家，冰箱一定要用「收納盒」才能不浪費。
關於冰箱的收納，譚敦慈只有一個原則就是「一目瞭然」。她引用日本研究發現「冰箱塞的越滿會越貧窮！」因為平常採買很容易買到相同的醬料，用了一半就亂塞冰箱，下次要用時找不到用又重複購買，因此錢就這樣一直花出去，就是沒有做好收納造成的。建議最好的方式就是買一個有手把的收納盒，將所有醬料放在一起，出門前拉出來看一眼，就能知道還需不需要購買。
至於生鮮蔬果，譚敦慈盡量買1~2週內可以消化完的量最好，不宜一次買太多。一來可以吃到新鮮的食材，二來也減少冰箱的囤放空間。譚敦慈特別提醒：「冰箱不能放滿，大約只能放到7成的空間，否則冷空氣無法循環，就會出現總覺冰箱不夠冷的狀況。」
她也提到，冰箱內過期的食物就丟了，越捨不得丟，囤積在冰箱內只是影響冷藏效率。至於乾貨類的食材，譚敦慈建議用真空密封袋逐項分類裝袋放入冷凍櫃，像是小魚乾、蝦米、香料、豆類等，在夏天沒有好好收納很容易會長黴菌，要特別留意。
此外，關於冰箱的清潔，譚敦慈建議用濕抹布擦拭冰箱內部及細縫處，避免髒汙及灰塵堆積，每週至少一次，且不論是冰箱的冷藏區或是冷凍區，都要從高到低、從裡到外清潔，打掃冰箱的時間一次不要超過10分鐘，避免影響壓縮機，另外還有個小提醒，冰箱門的「膠條」很容易發霉，要特別注意，如果發現膠條退化務必要更換，才不會影響冰箱的冷藏效果。