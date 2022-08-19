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BLACKPINK新歌網聽完愣爆！內行揭「1動作」必做：新世界

▲南韓人氣女團BLACKPINK最新單曲《Pink Venom》MV今（19）日在YouTube登場。（圖／翻攝自BLACKPINK YouTube）
▲南韓人氣女團BLACKPINK最新單曲《Pink Venom》MV今（19）日在YouTube登場。（圖／翻攝自BLACKPINK YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 14:42:16

南韓人氣女團BLACKPINK最新單曲《Pink Venom》MV今（19）日在YouTube登場，發出2小時已累積1500多萬點閱，由此可見BLACKPINK的人氣魅力依舊，不過，就有歌迷朋友聽完後有點愣住，覺得「不好聽」、「沒有突破」，貼文一出，也有內行人透露「1動作」必做，大讚「會發現新世界」、「聽得很爽」。

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▲南韓人氣女團BLACKPINK最新單曲《Pink Venom》MV今（19）日在YouTube登場。（圖／翻攝自BLACKPINK YouTube）
▲南韓人氣女團BLACKPINK最新單曲《Pink Venom》MV今（19）日在YouTube登場。（圖／翻攝自BLACKPINK YouTube）
BLACKPINK時隔近兩年回歸，今日最新單曲《Pink Venom》也終於亮相，許多歌迷粉絲老早就守在電腦前等待首播，期待BLACKPINK會帶來聽覺、視覺上的雙重饗宴。

不過，就有網友在PTT分享自己聽完的感受，覺得曲風跟以往感覺差不多，聽完直呼「真的普普」，沒有像以前《how you like that》一聽就炸的感覺，「前面副歌不懂」、「如果主打跟先行曲這樣的話，真的可惜了」、「副歌比較問號」、「MV依舊華麗精緻，有點無趣、不夠強烈燃不起來的節奏，早期的比較耐聽也洗耳」、「前面蠻無聊，後半部想改成炸一點的編曲，女團這種風格頂點大概就這樣」、「曲風感覺跟以往差不多，rap還不錯」、「強迫自己聽了兩次還是不喜歡」、「難聽...」、「最後那段就是有點要炸不炸，稍微可惜」。

但也有內行網友推薦「戴耳機聽」會有完全不同的感受，「欸，推薦戴耳機，純聽音源，副歌一進來蠻爽的」、「用耳機聽覺得猛」、「用耳機聽真的是新世界...」、「第一次聽覺得Rap段落真的很讚，副歌比較問號但用耳機仔細聽覺得副歌真的炸」、「BLACKPINK這種炸歌的混音處理都蠻有品質，真的適合戴耳機聽」、「用耳機聽很不錯，雖然比較副歌更愛主歌」、「戴個耳機點音源重聽一次好了」、「耳機聽真的讚」。

更有人大讚，「最喜歡RAP那段，沒了==」、「新風格很讚」、「覺得最後一段很帥」、「點閱率超猛」、「 Lisa的聲音配重低音蹦蹦蹦蠻爽的」、「Jisoo很適合這首歌，這次很平均讚啦」。

▲南韓女團BLACKPINK要來台灣高雄開演唱會了。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲南韓女團BLACKPINK要來台灣高雄開演唱會了。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
而BLACKPINK此次回歸掀起不少話題，8日才公布第二次世界巡迴演唱會的資訊，其中包括明年3月18日將在高雄開唱，讓許多台灣粉絲超嗨，還沒搶票就開始訂房，期待能聽到BLACKPINK現場演唱，一睹偶像風采。（編輯：郭佩蓉）

▲BLACKPINK官方公布第二次世界巡迴演唱會《BORN PINK》巡演場次。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲BLACKPINK官方公布第二次世界巡迴演唱會《BORN PINK》巡演場次。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

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