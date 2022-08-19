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混血女神YouTuber復出！回歸「第一支片」萬人搶看：婆爆

▲混血女YouTuber「唄姬」因甜美長相和豪爽個性，受到不少粉絲喜愛。（圖／翻攝好口貝(真ㄉ是唄姬拉)YouTube）
▲混血女YouTuber「唄姬」因甜美長相和豪爽個性，受到不少粉絲喜愛。（圖／翻攝好口貝(真ㄉ是唄姬拉)YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 15:18:012022-08-19 15:22:49

台灣女YouTuber「唄姬」是台德混血兒，不僅長相十分甜美，豪爽外放的個性加上超魔性的笑聲，圈粉無數名粉絲。唄姬於今（2022）年4月離開YouTube頻道「臺灣尋奇」，創了全新的個人頻道，昨（18）日上傳第一支影片，馬上吸引萬名粉絲搶看，不禁大讚「等待是值得的，這天終於到來了！」

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據了解，曾是「臺灣尋奇」三大美女台柱的唄姬，在今年4月宣布離開頻道，當時表示「很謝謝台灣尋奇給我這個舞台，讓我有機會被大家看見並喜愛著，暫時的離別是為了未來更精彩的相遇，我不會離開的～大家還是可以在IG和圖奇捕獲野生唄姬」。

▲唄姬長相甜美，豪爽直放的個性和超級魔性的笑聲圈粉大批粉絲。（圖／翻攝唄姬IG）
▲唄姬長相甜美動人。（圖／翻攝唄姬IG）
直到昨日，唄姬在全新個人YouTube頻道「好口貝(真ㄉ是唄姬拉)」上傳第一支影片，至今已有超過1.3萬人搶看，粉絲興奮直呼「好感動！真的很開心看到唄姬在YouTube復出，有幸在第一支影片就來朝聖」、「等待是值得的，這天終於到來了！歡迎唄導回歸」、「上禮拜看到導演要離開臺尋難過了好幾天，結果今天出現了這個」。

▲唄姬開設全新個人頻道，吸引萬名粉絲搶看。（圖／翻攝好口貝(真ㄉ是唄姬拉)YouTube）
▲唄姬開設全新個人頻道，吸引萬名粉絲搶看。（圖／翻攝好口貝(真ㄉ是唄姬拉)YouTube）
而唄姬仙氣的外表，也在PTT表特板引來鄉民盛讚，「唄姬超讚，唯一支持的YouTuber」、「我婆真美」、「熟悉的聲音，水啦」、「婆爆」、「唄姬的個性真的很讚」、「我婆，已訂閱」。（編輯：陳雅雲）


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