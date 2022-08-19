地瓜球變冷不好吃！熟客失望投訴 「超瞎真相」店家傻了
地瓜球可以說是台灣的國民美食之一，無論在各大夜市、觀光景點，甚至是街上，都能看見攤販林立，不過近日，有地瓜球業者在社群上貼出與客人的聊天對話，對方指控地瓜球買回後冷掉「變韌」，沒想到細問釐清原因後，讓業者完全傻眼，網友也直呼「奇葩」。
「台灣番薯丸-手作地瓜球（北門總店）」在臉書發文表示，某天一位客人私訊老闆，開頭就說道「我是你們忠實客人，但是今晚買去給朋友吃，真的很失望」，老闆見狀心急致歉後，並詢問「請問是地瓜球品質不良或人員態度不佳嗎，請問是在哪間店購買的呢？」
客人接著表示，他是在台南的圓環買的，「之前都很好吃，今天晚上買去給朋友吃，到他家已經冷掉，變得很韌、不好吃」，店家聽聞後，願意補上新的地瓜球與兌換券，並請管理人員協助了解狀況，怎料此時客人竟回覆「不用啦，我人在桃園了」，店家頓時恍然大悟，錯愕的確認「是從台南總店帶地瓜球，回桃園給朋友嗎？」客人則說「對阿，都冷店也超韌」。
整起事件令店家好氣又好笑，在貼文無奈寫下「拜託，真的不要放那麼久啦」；眾多網友也被逗樂，留言回應「客人真的不要給我這麼鬧」、「不是阿，他怎麼有辦法忍回桃園才吃」、「到底是什麼食物，可以從台南拿回桃園還可以和現做的一樣」、「不只帶去桃園會冷掉，說這種話氣氛也會冷掉喔」、「如果他能有點常識就好了」。（編輯：張志浩）