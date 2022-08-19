吹哨者Bump槓上外交部！黑粉被Cue說真心話 揭詭異關鍵
YouTuber「好棒Bump」透過影片踢爆柬埔寨詐騙問題，被外界稱作是「吹哨者」，他於5月份提到，營救受困在杜拜的台人時，求助我國外交部駐杜拜辦事處受阻。事後外交部在16日發聲明稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump選擇在昨（18）公開證據，請來當事人還原真相。對此，坦承是「Bump黑粉」的網紅廣告小妹也講出真心話，點出氣氛「詭異關鍵」。
廣告小妹在臉書表示「我被班長（廣告小妹老公）cue，叫我看看Bump罵外交部的新影片」，廣告小妹坦承，部分老粉都知道，Bump一直在她心中的黑名單上，而她對於提出看法相當糾結，認為「講點真心話吧，我會從此變護黑使者。不講吧，又覺得這氛圍有點詭異。」
至於詭異的地方在哪呢？廣告小妹點出關鍵在於「二分化」，指出「只要是讚賞Bump救援行為的人類，就是反政府。反之，對Bump反詐系列影片有微詞的人就是塔綠班。」她也在底下留言說，以前本來很抗拒觀看Bump的影片，「今天終於刷了一遍。解說得蠻詳細的。如果大家有興趣去看一下，會減少受害者人數。把錢放在口袋裡」。
除此之外，身為黑粉的廣告小妹還補充，不解表示「我說我討厭BUMP。下一句『他的反詐影片有其教育意義』就不能講。黑粉一定要盲目黑。這條到底是誰規定的？」（編輯：陳雅雲）