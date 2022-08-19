12星座「週末運勢」曝光！牡羊戀愛運佳　獅子宜多加休息

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金牛座：本週末（8/19~8/21）雖然現在的薪水與工作暫時只能當小資女孩，但是內心中還是還抱著想要嫁入豪門的夢想。這個週末，你應該要相信吸引力法則，關於戀愛的夢想越清晰，未來實現的狀態就會越真實。
雙子座：本週末（8/19~8/21）放假仍然是忙碌的狀態，除了長時間待在辦公室外，也要勤跑拜訪客戶，因此防曬保濕更顯重要。秋天的太陽是非常毒辣的。
巨蟹座：本週末（8/19~8/21）連日的高溫與艷陽，讓你的膚質出現了曬傷的狀況，你最在意自己臉上毛孔粗大的問題，這個問題不改善，青春會打折扣，專業形象也會被扣分。
獅子座：本週末（8/19~8/21）你的個性樂觀真摯，性情溫柔的你潛意識常幻想，自己可以一覺醒來回到清純可人的少女時代。這個週末紓壓的最好辦法就是好好睡覺。或是找人按摩舒壓，你會覺得全身的疲勞都消失了。
處女座：本週末（8/19~8/21）你外冷內熱的個性其實想當愛情中的小綿羊，小鳥依人的互動，是你最期待、完美的戀愛關係。
天秤座：本週末（8/19~8/21）在感情中有很大的依賴性與包容力，為了化解僵局，會選擇妥協和讓步，因為你不喜歡爭吵。
天蠍座：本週末（8/19~8/21）情人是你感情的寄託，也是安全感的來源，每當遇到不如意的事情，你就會想向情人訴苦討安慰。
射手座：本週末（8/19~8/21）對感情的看法相信一見鍾情的感動，認為情人之所以可以成為伴侶，一定是有前世的緣分和愛。
魔羯座：本週末（8/19~8/21）你的愛情觀很保守被動，不敢主動示愛，總是等待被追求。對婚姻期待高，婚後想當家庭主婦。
水瓶座：本週末（8/19~8/21）你的個性屬於遇強則弱、遇弱則強的類型，對愛情世界充滿無邊無際的想像，不排斥姐弟戀。
雙魚座：本週末（8/19~8/21）你的感情豐沛，喜歡戀愛的感覺，對你而言愛情在曖昧時最美，讓你可以盡情釋放能量與熱情。（編輯：李惠婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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