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「兩塊布辣妹」坐重機游街觸法！應訊服裝更浮誇　網看傻

▲比基尼辣妹坐重機游江南觸法，應訊時穿著更浮誇，網友全看傻。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
▲比基尼辣妹坐重機游江南觸法，應訊時穿著更浮誇，網友全看傻。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）

編輯中心/綜合報導

2022-08-19 22:45:13

南韓網美「Green」近日與Youtuber「Boss J」合作，上傳多支她身著火辣比基尼乘坐重機飆速江南的影片，該片段引起警方注意，因大面積裸露身體恐觸犯南韓的《輕犯罪處罰法》。Green於昨（18）日前往警局應訊，但她仍不改作風，身著一襲長擺白色婚紗入場，浮誇的行徑引起網民兩極討論。

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網美Green與Boss J的多支合作影片中，皆為男方赤裸上身，和女方著各色比基尼奔馳市區街頭的畫面，因女方服裝幾近全裸，僅用兩片布遮擋重要部位，令不少路過的孩子和家長皺起眉頭，Green將影片上傳網路並附註《江南玩命關頭》，可這等大膽的影片作風也受到當地警方關切。

▲Green與Boss J因在街頭大面積裸露身體遭警方關切。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
▲Green與Boss J因在街頭大面積裸露身體遭警方關切。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
據南韓警方說法，Green與Boss J雖未全裸，但兩人的裸露程度誇張，甚至引起他人不悅，已觸犯《輕犯罪處罰法》。案件成立後，Green於昨日前往警局應訊，可她仍不改浮誇作風，乘超跑並穿一身亮眼白紗現身，且再次拍成影片上傳網路。

▲Green18日應訊時，身著一襲白色長紗亮相。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
▲Green18日應訊時，身著一襲白色長紗亮相。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
▲Green著婚紗到警局的影片，再次受到網友討論。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
▲Green著婚紗到警局的影片，再次受到網友討論。（圖／Instagram：zeenadoll.ie）
部分網友認為Green的作法不太妥當「你在幹什麼」、「這一次……這似乎是一個糟糕的計劃……甚至是警方調查……如果是這樣的話……我認為輿論會很糟糕」，但也有另一眾粉絲叫好「好車」、「哇哇哇，好漂亮」、「哇，你接受警方調查的方式很優雅」。  （編輯：李惠婷）


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