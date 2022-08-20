蔡英文「9年前貼文」曾喊：網路言論是權利！網朝聖酸爆

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蔡英文當時說，「繼不久前智財局打算以侵權為由，逕自以行政命令封鎖境外網站開始，到最近的電信法第九條修正案，準備授權給主管機關可以逕自以有「妨害公序良俗」之嫌，要求業者斷網或刪除網路內容，政府接二連三的試圖限制人民網路活動的舉措，已經引起社會相當的疑懼，擔心政府正一步步的剝奪人民的自由」。
蔡英文也強調，「一旦行政權力可以經由這些不明確的法律概念獨斷至此，那麼原本像是『反對媒體壟斷』這樣的社會改革運動，也可以視為『違反社會秩序』而被禁止在網路宣傳、討論，而從來就應該多元而充滿創造力的網路平台，也將因為行政權基於各種主觀喜惡，動輒戴上『違反善良風俗』的大帽子，而終究斷絕了這個社會活躍的動力」。
最後，蔡英文也表示「因此，基於對於民主自由的信念，基於對於這個國家發展的多元永續，我反對這項剝奪人民基本權利的立法，行政院應該立即退回電信法第九條修正草案」。
而將時間軸拉回現在，NCC日前公布的《數位中介服務法》草案，更將像是PTT、Dcard、臉書、巴哈、LINE等各大平台列入納管，引發外界質疑限制網路言論自由，掀起反彈。
因此，蔡英文9年前的貼文被挖出後，不少網友在留言處狠酸，「朝聖」、「果然換了位置…就換了...（留言違反數位中介法已被刪除）」、「我反對數位中介服務法這項剝奪人民基本權利的立法」、「推推推，執政黨這次該不會又要用時空背景之術了吧」、「綠能你不能」、「選前鄭南榕，選後朕難容」、「不會又是時空背景不同那套說詞吧」。就連核能流言終結者創辦人黃士修也回應「民進黨與共產黨的距離」；台北市議員徐巧芯也回覆「本文因違反數位中介服務法已被刪除，#朝聖」。（編輯：郭佩蓉）