王浩宇嫌「廖老大難喝」整杯倒掉！加盟主怒：對人不對事
民進黨前桃園市議員王浩宇日前到「廖老大」的飲料店「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」消費，豈料一喝卻直喊「茶很苦很難喝，最後整杯倒掉」，引起熱議。對此，加盟主也不滿反擊，認為王浩宇「對人不對事」，「我把廖老大的茶倒在另一個有品牌的紙杯裡，你一定說好喝」。
王浩宇19日在臉書發文，表示飲料店競爭激烈，一次開這麼多間分店，品質若不穩定就無法永續，價格沒有比較便宜，口味卻比較差，大家就只會支持一次，然後就沒了，他也強調自己對廖老大沒有好惡，只是不捨弱勢加盟主拿畢生積蓄加盟，但總部卻未做好品質，「加盟主投入大量資金，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去」。
豈料貼文一出，馬上就有加盟主留言，「一看也知道故意砲的，你知道我們的茶有多少知名品牌的店都是叫同樣的茶嗎？你根本針對人不對事，我把廖老大的茶倒在另一個有品牌的紙杯裡，你一定說好喝，其實茶是一樣的，酸別人不會讓自己變的多紅，只是更證實你刻意讓大家不要去買廖老大的茶，人心不要這麼壞，多講些好話，不要造這麼多口業」。對此，王浩宇也截圖發文，回應「原來消費者抱怨茶不好喝＝造口業」。（編輯：郭佩蓉）