愛莉莎莎「泰國遇小偷」！證件、錢包全掰 無奈痛失13萬
YouTuber擁有百萬以上訂閱的愛莉莎莎，因爲親民又開朗的個性吸粉無數，日前她也趁著疫情趨緩，連飛韓國和泰國遊玩，不過16日她卻提到，在泰國遭小偷竊取私人物品，包括相機、錢包等全都遺失，當下馬上前往警局報案，昨（19）日她也透露本次出遊損失金額高達13萬，再次引起熱議。
愛莉莎莎16日下午在IG發文，寫道「在泰國相機跟錢包都被偷了！曼谷警察局報警中！」並曬出手拿報案單合影，以及在當地警局等候的照片，圖中的她表情鎮定又帶點無奈，因為相機遺失的緣故，她原本已經拍攝好的「最貴飯店開箱」也瞬間泡湯。
事隔幾日後，愛莉莎莎昨晚於IG再次發文，她表示此次的泰國之旅，因為小偷事件，她總共損失13萬，且健保卡、身分證也遺失，所幸護照還在，期間某景點遭逢下雨時，她也不禁唱起「完了芭比Q了」自嘲，不過就算經歷種種意外，愛莉莎莎仍坦言「還是很好玩啦」；至於遺失的物品，她則無奈表示「當然沒找回來」。
貼文一出，網友們也紛紛湧入留言區關心，「散財消災」、「重要的是人平安就好」、「人沒事就好，繼續賺，能接受莎莎多發幾篇業配」、「證件被偷才麻煩，辛苦莎莎了」；愛莉莎莎也在留言區補充，這次損失的13萬包括住宿的價錢，因為原本打算拍攝最貴飯店系列影片，「因為我住了四晚最貴飯店，都算拍攝成本，不然我平常都住便宜的」。（編輯：張志浩）