下體痛到跛腳！醫一戳「膿液狂噴出」　她羞：男友愛用嘴

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李偉浩接著說，膿液擠出後，女子症狀立即改善，他也隨即開了口服抗生素讓她返家服用，想說這樣應該沒有問題了。豈料3週以後，該名女子又回診了，表示自己這次是另一邊復發。
李偉浩很納悶，因為通常復發都是在同一側，於是詢問對方「是否經常穿緊身褲、長時間悶住私密處，又或是清潔沒有做好」，而女子則說自己都穿很寬鬆，也都待在冷氣房內，沒什麼機會會悶到，不過下秒她突然靈機一動地問醫師「會不會跟我男朋友有關係」？
該名女子害羞地說，她和男友在發生親密關係時，男友會用口腔幫她，對此，李偉浩雖然心想醫學報導上其實也沒有特別這樣講，但既然女子有這個疑慮，那他也建議對方「減少這樣的行為」。後來女子隔了一個月回診，也表示情況改善很多，私密處病灶沒有再復發了。
李偉浩解釋，巴氏腺膿瘍其實是常見的良性囊腫，而巴氏腺其實是存在會陰部分，一個分泌潤滑液的腺體，所以本來發生性行為時就需要巴氏腺去分泌黏液，才不會過度乾燥，但巴氏腺和任何腺體一樣可能會阻塞，「它是一個孔洞，所以有可能會發炎，一旦發炎變成膿瘍的時候，就會脹大，有點像是痘痘，若把青春痘擠掉，其實青春痘還是在，所以很容易在那個地方又再度復發」。
李偉浩接著說，所以巴氏腺也是一樣，若光是把它擠掉，其實它還是有可能會再度復發，所以一般來說，如果是比較嚴重或是復發性的巴氏腺囊腫，我們會做「造袋術」，把那個口切開之後，把那個袋口縫成一個開口，讓它可以一直流得出來，這樣子復發的機會就會比較低。（編輯：郭佩蓉）