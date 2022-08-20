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下體痛到跛腳！醫一戳「膿液狂噴出」　她羞：男友愛用嘴

▲醫師李偉浩分享，曾遇過一名女子左側靠近陰唇處長了「巴氏腺膿瘍」，後來才發現和男友愛用嘴有關係。（示意圖，非當事人／取自《pexels》）
▲醫師李偉浩分享，曾遇過一名女子左側靠近陰唇處長了「巴氏腺膿瘍」，後來才發現和男友愛用嘴有關係。（示意圖，非當事人／取自《pexels》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 10:35:01

婦產科醫師李偉浩日前在節目中分享，他曾經遇過一名患者跛腳走入診間，表示下體腫腫的，發生性行為時更是痛到不行，經內診後才發現在左側靠近陰唇處有個和拇指一樣大的「巴氏腺膿瘍」，後來用刀片一戳也噴出20-30c.c.的膿汁，原本以為好了，豈料3週後「另一側也長了」，但她既沒穿緊身褲，私密處也不悶熱，後來才發現「原來和男友喜歡用嘴」有關係。

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振興醫院婦產部醫師李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，一名女子跛腳進診間，稱自己下體腫痛，經內診後發現左側靠近陰唇處鼓了一顆和拇指一樣大的腫塊，後來確定為巴氏腺膿瘍，「其實碰的時候，就可以看到有一點膿液流出來」，後來他拿刀片戳洞將膿液抽出，「那個膿液直接噴出來，很多，大概有20-30c.c.左右」。

▲醫師李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，一名女子跛腳進診間，稱自己下體腫痛，經內診後發現左側靠近陰唇處鼓了一顆和拇指一樣大的腫塊，後來確定為巴氏腺膿瘍。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
▲醫師李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，一名女子跛腳進診間，稱自己下體腫痛，經內診後發現左側靠近陰唇處鼓了一顆和拇指一樣大的腫塊，後來確定為巴氏腺膿瘍。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
李偉浩接著說，膿液擠出後，女子症狀立即改善，他也隨即開了口服抗生素讓她返家服用，想說這樣應該沒有問題了。豈料3週以後，該名女子又回診了，表示自己這次是另一邊復發。

李偉浩很納悶，因為通常復發都是在同一側，於是詢問對方「是否經常穿緊身褲、長時間悶住私密處，又或是清潔沒有做好」，而女子則說自己都穿很寬鬆，也都待在冷氣房內，沒什麼機會會悶到，不過下秒她突然靈機一動地問醫師「會不會跟我男朋友有關係」？

▲女患者後來突然想到「會不會和男朋友有關係」。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
▲女患者後來突然想到「會不會和男朋友有關係」。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）
該名女子害羞地說，她和男友在發生親密關係時，男友會用口腔幫她，對此，李偉浩雖然心想醫學報導上其實也沒有特別這樣講，但既然女子有這個疑慮，那他也建議對方「減少這樣的行為」。後來女子隔了一個月回診，也表示情況改善很多，私密處病灶沒有再復發了。

李偉浩解釋，巴氏腺膿瘍其實是常見的良性囊腫，而巴氏腺其實是存在會陰部分，一個分泌潤滑液的腺體，所以本來發生性行為時就需要巴氏腺去分泌黏液，才不會過度乾燥，但巴氏腺和任何腺體一樣可能會阻塞，「它是一個孔洞，所以有可能會發炎，一旦發炎變成膿瘍的時候，就會脹大，有點像是痘痘，若把青春痘擠掉，其實青春痘還是在，所以很容易在那個地方又再度復發」。

李偉浩接著說，所以巴氏腺也是一樣，若光是把它擠掉，其實它還是有可能會再度復發，所以一般來說，如果是比較嚴重或是復發性的巴氏腺囊腫，我們會做「造袋術」，把那個口切開之後，把那個袋口縫成一個開口，讓它可以一直流得出來，這樣子復發的機會就會比較低。（編輯：郭佩蓉）


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