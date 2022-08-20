叫外送「做1舉動」太多餘！外送員全體搖頭：會進黑名單
外送平台興起，除了讓民眾不需出門就能吃到美味餐點外，也給予不少人一個工作和賺外快的機會，但由於餐點需經由店家、外送員、買家接手，且每日訂單眾多，難免會發生許多小插曲，一名外送員就抱怨，某客人備註「行動不便」，怎料送上樓後景象令他傻眼，甚至聽聞其他同行講述該客人過去的劣跡。
一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，某日他接到一張訂單，客人住在5樓，訂餐時備註留下「行動不便，請送上樓，到了請打電話」，原PO當下沒想太多，但將餐點送上樓後，卻發現對方根本沒有行動不便的問題，讓他相當傻眼。
原PO文中無奈說道「兄弟，有必要這樣嗎？你地址留5樓我還是會送上去的，但是上樓看到你好手好腳的，又聽其他同仁說，你上次點餐備註打坐輪椅，上樓也是好手好腳的」。
貼文一出，眾多網友都看不慣，留言撻伐「真的佩服詛咒自己的，用騙的真的沒必要」、「又不是大家都不願意上來…用騙的抓包真的很賭爛」、「其實不用打這麼多藉口，就說幫忙送上去就好了，一直用幹話理由，最後只會在外送員圈子裡出名」、「騙的一堆，總有一天會實現的」。
此外，也有同為外送員的網友分享「遇過說自己是孕婦不方便下樓，送上去5樓開門的是男的」、「昨天遇到一個客人，電梯大樓，但是我一到他已經在門口，確定是他的餐點後卻站在門口沒動，我拿給他時還在想怎麼不走過來，後來發現他似乎是弱視，慢慢摸牆走進電梯，差點淚崩」。（編輯：張志浩）