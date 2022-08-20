柬埔寨救回11名受騙孩子！伍麗華凌晨親揭「驚險過程」
近日柬埔寨求職打工詐騙，受到台灣人民高度關注，民間團體、政府也紛紛展開營救工作，立委伍麗華今（20）也發文指出，已從柬埔寨營救回11名受騙的孩子，曝光救援的驚險過程，也讓她直呼「總算鬆了一口氣」。
伍麗華於臉書發文透露，早上六點不到，助理就發訊通知她，救援對象已經在辦事處的協助下抵達金邊機場「躲在外面等機場開門」；十點進海關，通知移民署接應，下午五點抵達曼谷機場，協助順利登機門，「22點19分這孩子已經平安抵達國門！……我們總算鬆了一口氣」
伍麗華表示，從7月15日，第一起人口販運陳情，到今天已經超過一個月，接手的陳情就超過二十人，「對我來說，這些孩子都沒有太多資源，甚至一再受劫，生命充滿無可奈何」。而在20日早上10點在服務處，又迎來了四個家庭，助理們協助確認借款、匯款每一項工作，直到晚上八點半全都安頓好，她也開始期待明天又能迎回4個孩子！
伍麗華說，靠著自己提供的線索，再加上警方協助攔截，已救回了陳情的5個孩子；加上透過贖金救回的，已經有11個孩子回來了。但這個過程中，最讓她難過的是面對家屬籌措不到錢的窘境，而她也努力提供「免息借款」，鼓勵家屬及受困的孩子不要失去希望！（編輯：鍾怡婷）