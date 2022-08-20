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商科男轉職工程師！曝「5年勵志經驗」　揭年薪150萬關鍵

▲一名商科畢業的網友，分享自己轉職軟體工程師，而引起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲一名商科畢業的網友，分享自己轉職軟體工程師，而引起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 11:37:38

台灣近年來科技業不斷發展，其中工程師因擁有高薪資，成為不少人心目中的夢幻職業之一。對此，就有一名商科畢業的網友，分享自己轉職軟體工程師，更曝光工作幾年後，年薪有機會達到150萬。

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有網友於Dcard表示，自己從中字輩商科大學畢業，職涯目標卻是成為一名工程師，他坦承是在當兵時，聽聞同梯的軟體工程師薪水達4萬，因此對科技業開始有了興趣，加上退伍後面試金融業工作慘被洗臉，讓他決定報名相關課程。

原PO不僅上課認真，下課還會與同學相約自習，六日還會試著看書寫code，「除了吃飯睡覺就是在學習，但我不確定現在變了多少，我這邊只是想建議，不管是哪家培訓班，能課後時間在那邊自學，更甚者六日也有開放的，這種我都覺得是個很大的加分。」

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友分享轉職成軟體工程師的經歷，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
通過結訓後，原PO順利進入科技業工作，並陸陸續續輾轉了幾份工作，最終找到理想中的老闆工作至今。儘管路程相當不容易，但原PO憑藉著熱情，和對於新技術的學習熱忱，才能成功轉職。

至於薪資方面，他坦言科技業薪水範圍相當大，就以他從軟體培訓班出來至台北工作的經驗，表示第一年大概落在3.5萬至4.5萬 ，極少數高達5萬，而工作幾年後，有機會來到年薪70至150萬，一切皆看個人機運。

最後原PO坦言，「我滿開心選擇轉職，讓我重新選擇，我依然會選擇轉職，轉職軟體的優點在於年收達到100萬以後，你付出多少時間去學習，效果都滿容易反饋在薪水上的，而且上班就是在做我喜歡的事情，這點對我來說特別重要」。

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO認為「轉職軟體的優點在於年收達到100萬以後，你付出多少時間去學習，效果都滿容易反饋在薪水上的」。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，隨即引起網友們大讚，「很棒的分享！態度很中立，閱讀起來滿舒服」、「謝謝分享」、「目前也著手開始學習了，希望你以後也都順順利利，加油喔！」、「謝謝您無私地分享你的成就與生活態度，還有學習細節、運用的資源」。（編輯：陳雅雲）

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