最正里長陳紫渝上街被拍了！「紮起馬尾」做事 電暈萬人
九合一大選將於11月26日舉行投票，許多參選人陸續聚焦，不過近日最夯話題莫過於新北市永和區永福里里長候選人「陳紫渝」，年僅23歲的她因亮麗外型突然爆紅，更有大批粉絲直衝服務處朝聖，近日，陳紫渝也分享自己上街拜票的情況，扎起馬尾為里民服務的畫面，再度吸引上萬網友按讚。
陳紫渝昨（19）日在臉書分享一系列在街上拜票的照片，並提到，拜票時有鄉親反映里內排水管管線有問題，長期下來導致蚊蟲孳生、破壞環境，於是陳紫渝立刻請專人協助處理，在30分鐘內就將狀況排除，並特別感謝前來協助的鄉親。
認真拜票、協助里民的舉動受到大讚，特別是其中一張照片內，陳紫渝被捕捉到綁著馬尾在一旁關心水電師傅，認真又充滿朝氣，網友紛紛回應，「里長好，我可以幫忙抓蚊子」、「效率超高」、「里長請問該里還有空房嗎，我想買一間」、「社會就缺這麼用心做事的里長」、「水電我略懂，可以找我」，鄉民女神qn（黃瓊慧）也在留言區寫下，「太厲害了這聲量！甘拜下風」。
事實上，陳紫渝從首篇自我介紹的貼文爆紅後，後續發文讚數都突破萬人，網路人氣相當驚人，不過《NOWnews》日前曾報導，根據近日「TPOC台灣議題研究中心」透過資料庫，篩選出目前最夯的十大美女參選人中，陳紫渝竟意外無緣前十名，冠軍就是民進黨桃園市議員參選人、鄉民女神qn「黃瓊慧」奪下。（編輯：張志浩）