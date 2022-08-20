救柬埔寨豬仔被挖身家！Bump無奈再發心聲：講話要憑良心
YouTuber「好棒Bump」因救援被打工詐騙的台人，遭到外界高度關注，但也受到不少人質疑，甚至以他父親有黑社會背景來攻擊、謾罵，他也針對此事在IG連發數則限時動態回應，呼籲大家停止抹黑、辱罵，接下來將委託律師處理，並感謝粉絲的支持讓頻道達百萬訂閱。
Bump在IG中表示，知道「老爸有黑社會背景」受到議論，而他也請大家講話要憑良心「父親確實有黑社會背景，但我從來不能選擇父親，且也以自己的父親為驕傲」，更透露父親從小教育他要幫助弱勢「我不知道黑社會老爸，跟我救人想幫人，到底有什麼關係？」痛心表示「難道因為我生下來就在黑社會家庭，所以我注定長大就要為惡嗎？」他保證自己在救援期間「沒有使用任何違法手段」且父親已經過世7年，希望大家不要再拿往事出來議論。
雖然自己被推上輿論的風口浪尖，但他也喊話「請不要為了達目的，去揭露受害者的傷疤」，提到自己曾救援一個通緝犯回國，對方寧願在台灣坐牢，也不想待在那邊「人權才是我們應該探討的，政治永遠不應該大於人權」。他坦率表示「我從來都只是為了我的國家，這一塊長大的土地在做事，我拿的是中華民國的護照去柬埔寨救人，我這一生沒有做任何叛國且背信棄義之事」。
他也建議反對者可以把詐騙解碼影片全看完，而不是光為了反對而反對！最後他也呼籲粉絲不用浪費時間在網路上爭吵，「那些說我利用黑社會關係賣人、救人，或抹黑的，辱罵的，請大家全部幫我截圖就好，最好連他的帳號網址都幫我整理好，然後寄到我的Email。我全數委律師處理就可以了」。
最後他特別感謝大家的支持，讓頻道突破百萬訂閱，雖然身為獨立創作者，應該被肯定的是作品「結果現在卻變成社會紅，以後可能再好的作品都會被大家忽略掉，不過我想一切都是最好的安排」，至於原本做好的那些影片，他也會在適當的時間點，再上傳給大家看。（編輯：鍾怡婷）