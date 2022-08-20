數位中介法惹議！LOL主播看不下去 痛批「惡劣到極點」
國家通訊委員會（NCC）6月底公布《數位中介服務法》草案，盼約束網路平台違法或假訊息樣態，但遭質疑仿效中國推網管法，且直到18日公聽會時，各大平台如PTT、臉書、LINE、Dcard、巴哈姆特等，才知道自己成為納管對象，各界紛紛表達質疑，對此線上遊戲《英雄聯盟》知名主播李長毛，近日也在直播上討論草案相關內容，剛從中國返國的他直言「我回來自由的家鄉，不是為了看自己的家鄉變成下一個類中國的」。
李長毛18日透過直播和粉絲共同檢視《數位中介服務法》草案法條，並花費4小時，將草案內容一條一條看完，並針對主管機關、業者、民眾等審查機制等種種疑點提出質疑，並劃上重點，直播最後甚至直言，「這法案真的惡劣到極點，這能過台灣真的沒救了」。
李長毛也在臉書貼文中提到，「民主國家的國民需要的是，提升全民媒體識讀，讓每個人都有自己蒐集資訊、比對事實、做出判斷的能力，而不是讓一個政府單位來監管你的言論合不合法，該不該被『警示』才對」，若連上述情況都做不到，「不就等同於『網信辦』（中共中央網絡安全和信息化委員辦公室）嗎？」
李長毛在2015年前往中國《英雄聯盟》賽區「LPL」擔任主播，去年年底返鄉後，直播中也常被粉絲問起在對岸發生的事，他也不諱言自己並無太多「言論自由」，甚至曾被舉報台獨遭到調查，最後才在諸多方向的考量下結束7年旅途，回到台灣。
而針對各界《中介法》的疑慮，行政院長蘇貞昌今（20）日上午首訪時則表示，「任何立法過程，相關部會研擬法案時，辦理公聽會向各界請教，本來就會因利害不同，有見仁見智的看法」，並強調如果實務面、技術面需要再精緻化，或意見有待溝通，可以好好進行，這是民主成熟運作的過程，他尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。（編輯：張志浩）