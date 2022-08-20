中介法炎上「民主運動」成笑話？網嘆：台灣做了10年美夢
國家通訊傳播委員會（NCC），於6月底公布《數位中介服務法》草案，針對網路言論上的假訊息、違法內容作控管，不過18日舉辦公聽會後，台灣各大平台代表PTT、臉書、Dcard、巴哈姆特、LINE均表達強烈反彈，不僅執行困難、多處矛盾點，更嚴重影響到言論自由，也引起網友們一面倒撻伐。對此，就有網友搬出2012年至今的所有民主運動，似乎通通變成了笑話，直呼「台灣是不是做了一場10年的美夢」。
網路論壇PTT，就有網友PO文列出2012年至今，包括反媒體壟斷運動、白衫軍運動（洪仲丘事件）、太陽花學運、反核大遊行、反紅媒遊行、台灣挺香港反送中等，民進黨都有參與且支持的大型民主運動，他更形容一個比一個還群情激憤、義憤填膺，但他沒想到「直到現在2022，通通變成笑話XD，台灣是不是做了一場10年的美夢？」
網友紛紛留言討論，充滿失望和感嘆「我不知道其他人，我2016投完就醒了」、「2015說勞工假太多就知道只剩白日夢」、「人權發聲，其實是當人家打手」、「台灣被藍綠綁架啊！」「現在回顧起來真的蠻諷刺的」、「以前反黑箱反ECFA現在都不知道反到哪裡去」、「其實2018夢就該醒了! 可惜韓總破局」、「去反紅媒的人真的是笑話，那時媒體早壟斷」、「早知道是這樣，像夢一場」、「假民主比真獨裁更可怕」、「黨主席即真理」。
由於數位中介法引起社會多方面爭議，對此，NCC也已宣布將會暫緩辦理下周四的公聽會，媒體報導，有行政官員指出，各界的疑慮仍深，還需多方溝通，因此行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。
蘇貞昌今（20日）上午出席活動時回應，任何立法過程，任何立法過程，相關部會研擬法案時，辦理公聽會向各界請教，本來就會因利害不同，有見仁見智的看法。蘇貞昌進一步說，如果實務面、技術面需要再精緻化，或意見有待溝通，可以好好進行，這是民主成熟運作的過程，他尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。（編輯：詹鎰睿）