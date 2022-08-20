COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

綠營急辯「NCC沒有強推中介法」！網揪1疑點：怎都你在說

▲民進黨聲明，NCC沒有強推《數位中介法》遭到網友痛罵「怎麼會是你來聲明？」（圖／民進黨臉書）
▲民進黨聲明，NCC沒有強推《數位中介法》遭到網友痛罵「怎麼會是你來聲明？」（圖／民進黨臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 16:10:522022-08-20 16:11:47

國家通訊傳播委員會（NCC）6月底公布的《數位中介服務法》草案，結果引發各大社群媒體論壇，以及大眾一面倒反彈，質疑恐怕會失去言論自由。對此，民進黨也發出聲明強調，草案主要是避免造謠假訊息，目前僅在公聽會階段，NCC絕對沒有強推，但網友們仍不領情，紛紛看傻「怎麼都民進黨在聲明？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨19日在官方臉書發出4點聲明澄清，《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰，目前政府正在研議階段、收集意見；該草案僅在公聽會階段，尚未送進立法院；行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行；NCC原預計下周舉辦的公聽會「已暫緩」，待各界意見討論釐清後才會再擇期辦理。

民進黨也強調，NCC沒有強推《數位中介服務法》，「言論自由是我們堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心。」

不過消息被貼到PTT後，仍得不到大家領情，立刻被質疑「ncc是獨立機關，結果民進黨說卡就卡，笑死」「ncc不是獨立機關？怎麼都民進黨在聲明」、「主要防假消息，然後順利打壓異己，超好用」、「大家連要討論真偽的機會都沒有，一切政府認定」、「是不是以為90%的人是文盲啊」。

不少人更以最近發生的事件，網紅Bump救援遭外交部質疑誤導國人、林智堅抄襲論文等等為例，紛紛炮轟，「Bump也被你說是假消息啊」、「勿忘醫材法！繼續高調」、「口罩快篩都能搞了，早就沒信用了吧」、「試想今天中介法如果過了 柬埔寨案第一時間被外交部認定是謠言，大家有機會救到人嗎？」「FB推特側翼不先處理在那叫什麼」、「連bump都被你們政府說是假訊息」、「想解決PTT，但是不會說那麼明白」、「防假消息有社維法，中介法是未審先判箝制言論」。

▲（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲由於NCC是受行政院監督的「獨立機關」，目的是使通訊及傳播事業的管理能行政中立，結果卻被質疑，怎麼會是民進黨在幫忙聲明。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
還原《數位中介服務法》草案經過，NCC於6/29公布該草案內容，並於本月18日舉辦說明會，各大網路社群論壇代表，包括PTT、巴哈姆特、Dcard、臉書、Line等等得知自己被納入管制範圍後，均表達強烈不滿和反彈，不僅執行過程困難，多處矛盾點，而且還嚴重影響到言論自由，PTT更形容此舉等於「叫PTT關站」。

對此，NCC也已宣布將會暫緩辦理下周四的公聽會，媒體報導，有行政官員指出，各界的疑慮仍深，還需多方溝通，因此行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。蘇貞昌今（20日）上午出席活動時也回應，任何立法過程，任何立法過程，相關部會研擬法案時，辦理公聽會向各界請教，本來就會因利害不同，有見仁見智的看法。

蘇貞昌進一步說明，如果實務面、技術面需要再精緻化，或意見有待溝通，可以好好進行，這是民主成熟運作的過程，他尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。（編輯：詹鎰睿）

中介法炎上「民主運動」成笑話？網嘆：台灣做了10年美夢

數位中介法惹議！LOL主播看不下去　痛批「惡劣到極點」

中介法惹怨！9年前喊「網路言論是權利」　蔡英文說話了

中介法草案引議！侯友宜：無論任何觀點都要捍衛言論自由

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀