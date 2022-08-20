綠營急辯「NCC沒有強推中介法」！網揪1疑點：怎都你在說

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民進黨也強調，NCC沒有強推《數位中介服務法》，「言論自由是我們堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心。」
不過消息被貼到PTT後，仍得不到大家領情，立刻被質疑「ncc是獨立機關，結果民進黨說卡就卡，笑死」、「ncc不是獨立機關？怎麼都民進黨在聲明」、「主要防假消息，然後順利打壓異己，超好用」、「大家連要討論真偽的機會都沒有，一切政府認定」、「是不是以為90%的人是文盲啊」。
不少人更以最近發生的事件，網紅Bump救援遭外交部質疑誤導國人、林智堅抄襲論文等等為例，紛紛炮轟，「Bump也被你說是假消息啊」、「勿忘醫材法！繼續高調」、「口罩快篩都能搞了，早就沒信用了吧」、「試想今天中介法如果過了 柬埔寨案第一時間被外交部認定是謠言，大家有機會救到人嗎？」「FB推特側翼不先處理在那叫什麼」、「連bump都被你們政府說是假訊息」、「想解決PTT，但是不會說那麼明白」、「防假消息有社維法，中介法是未審先判箝制言論」。
還原《數位中介服務法》草案經過，NCC於6/29公布該草案內容，並於本月18日舉辦說明會，各大網路社群論壇代表，包括PTT、巴哈姆特、Dcard、臉書、Line等等得知自己被納入管制範圍後，均表達強烈不滿和反彈，不僅執行過程困難，多處矛盾點，而且還嚴重影響到言論自由，PTT更形容此舉等於「叫PTT關站」。
對此，NCC也已宣布將會暫緩辦理下周四的公聽會，媒體報導，有行政官員指出，各界的疑慮仍深，還需多方溝通，因此行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。蘇貞昌今（20日）上午出席活動時也回應，任何立法過程，任何立法過程，相關部會研擬法案時，辦理公聽會向各界請教，本來就會因利害不同，有見仁見智的看法。
蘇貞昌進一步說明，如果實務面、技術面需要再精緻化，或意見有待溝通，可以好好進行，這是民主成熟運作的過程，他尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。（編輯：詹鎰睿）