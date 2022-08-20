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相戀好幾世！命理師揭曉「3組絕配星座」：愛了不易分離

▲小孟老師分享，最速配星座情侶，相戀好幾世也不分離。（示意圖／取自photo AC）
▲小孟老師分享，最速配星座情侶，相戀好幾世也不分離。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 16:32:26

根據命理專家小孟老師分享，有幾組星座是最速配的戀人，感情會相當和諧，不容易分手，甚至相愛到好幾世都會是戀人關係，就算吵架也會和好，相配指數非常高，一起來看看哪三組星座情侶，感情好到上輩子也是戀人！

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▲3生肖2022年受到愛神眷顧，桃花運有不錯的吉星加持，愛情前景一片光明。（圖／取自unsplash）
▲天蠍心思很細膩也會運用技巧，處女座愛挑剔的個性中又重視細節，剛剛好一拍即合。（圖／取自unsplash）
Top1天蠍+處女：前世情人指數100%

天蠍心思很細膩也會運用技巧，處女座要求眾多，愛挑剔的個性中又重視細節，剛剛好一拍即合。天蠍在感情上退讓比處女多，當天蠍不能忍了，臉部表情開始呈現怒氣時，處女座很會察顏觀色懂得退讓且不再堅持。

正因如此天蠍座與處女座能互相抓住對方，年輕時雖然磨合多，反而年紀大越來越好，感情如膠似漆，少了誰都像斷了一隻手臂。

TOP2處女+巨蟹：前世情人指數95%

處女座非常挑剔總是好還要更好，也比較會在日常中嘮叨，犯錯也容易說是別人的錯。但巨蟹座就不一樣了很愛家為家犧牲一切。

這也代表巨蟹座很會忍，所以只要處女座在發飆巨蟹座乖乖讓對方罵，通常感情不會因爭吵出大問題，但巨蟹座忍耐是有額度的，他會忍到一個極限爆炸，後又若無期事的自我調適好了。

TOP3天蠍+水瓶：前世情人指數90%

水瓶桃花太旺，事業越成功桃花越旺，有時會分不清楚對方的心意，讓人不知不覺愛上水瓶座。水瓶座婚後容易外遇也容易冷卻感情。

但天蠍座不是省油的燈，是屬於為愛付出一切的人，對於愛情他們擁有非常高的智慧，相當懂得應對進退。還有他們在感情世界裡很會耍手段，只要對方快要外遇了，他們也會立即使出絕招抓住對方，只要被天蠍愛上了妳想要脫離是很難的！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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