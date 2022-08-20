COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《數位中介法》全民炸鍋！館長一早發火：哪個弱智發明的

▲對於NCC《數位中介服務法》的爭議，館長今一大早也發火怒嗆「哪個弱智發明的？」（圖／館長飆悍臉書）
▲對於NCC《數位中介服務法》的爭議，館長今一大早也發火怒嗆「哪個弱智發明的？」（圖／館長飆悍臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 16:46:45

國家通訊傳播委員會（NCC）於6月底公布的《數位中介服務法》草案，直到本月18日舉辦公聽會後，引發全台人民怒火，紛紛質疑恐怕會失去言論自由，也讓NCC趕緊宣布暫緩辦理，急踩煞車。對此，網路紅人「館長」陳之漢也看不下去，今早大發雷霆怒嗆「哪個弱智發明的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
還原《數位中介服務法》草案經過，NCC於6/29公布該草案內容，並於本月18日舉辦說明會，各大網路社群論壇代表，包括PTT、巴哈姆特、Dcard、臉書、Line等等得知自己被納入管制範圍後，均表達強烈不滿和反彈，不僅執行上極度困難，無法在第一時間內分辨真偽，可能面臨文章刪除，甚至嚴重到整個網站下架，等同於失去言論自由。

這兩天除了國民黨團、各大社群論壇、網友們極力反對以外，就連民進黨立委高嘉瑜，今（20）日受訪也認為，政府應該思考如何讓民眾了解草案內容，而不是只是做管制，「這樣一味的管制可能會引起更大的反彈跟反作用力。」

對此，向來和民進黨友好的網紅館長，今日一早也忍不住在臉書發文痛批，「哪個弱智發明，中介法的。」簡單幾個字立刻湧入大批網友力挺，「要靠真男人出來捍衛言論自由了」、「不支持黨的聲音都要關掉」、「我們又再一次用選票教訓自己了」、「一種不要粉紅統一獨裁，但我要自己獨裁的概念」、「本留言違反數位中介法已被刪除」。

目前，NCC已經宣布將暫緩辦理下周四的公聽會，無論媒體報導或有行政官員指出等各界的疑慮仍深，還需多方溝通，因此行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。蘇貞昌也說明，如果實務面、技術面需要再精緻化，或意見有待溝通，可以好好進行，這是民主成熟運作的過程，他尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。

另外，民進黨也發聲明強調，《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，並說明該草案僅在公聽會階段，尚未送進立法院，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行，「言論自由是我們堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心」。（編輯：詹鎰睿）

綠營急辯「NCC沒有強推中介法」！網揪1疑點：怎都你在說

中介法炎上「民主運動」成笑話？網嘆：台灣做了10年美夢

數位中介法惹議！LOL主播看不下去　痛批「惡劣到極點」

中介法惹怨！9年前喊「網路言論是權利」　蔡英文說話了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀