《數位中介法》全民炸鍋！館長一早發火：哪個弱智發明的

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這兩天除了國民黨團、各大社群論壇、網友們極力反對以外，就連民進黨立委高嘉瑜，今（20）日受訪也認為，政府應該思考如何讓民眾了解草案內容，而不是只是做管制，「這樣一味的管制可能會引起更大的反彈跟反作用力。」
對此，向來和民進黨友好的網紅館長，今日一早也忍不住在臉書發文痛批，「哪個弱智發明，中介法的。」簡單幾個字立刻湧入大批網友力挺，「要靠真男人出來捍衛言論自由了」、「不支持黨的聲音都要關掉」、「我們又再一次用選票教訓自己了」、「一種不要粉紅統一獨裁，但我要自己獨裁的概念」、「本留言違反數位中介法已被刪除」。
目前，NCC已經宣布將暫緩辦理下周四的公聽會，無論媒體報導或有行政官員指出等各界的疑慮仍深，還需多方溝通，因此行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。蘇貞昌也說明，如果實務面、技術面需要再精緻化，或意見有待溝通，可以好好進行，這是民主成熟運作的過程，他尊重各部會的運作，也請各界繼續指教。
另外，民進黨也發聲明強調，《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，並說明該草案僅在公聽會階段，尚未送進立法院，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行，「言論自由是我們堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心」。（編輯：詹鎰睿）