柬埔寨救援大限曝！他爆「殺豬清倉中」：超過後救不回來
柬埔寨詐騙台灣人的事件延燒，更引起全台人民關注，沒想到卻也讓當地的詐騙集團更加嚴謹，甚至決定要轉移陣地。對此，資深媒體人林裕豐就透露，由於事情鬧得太大，再加上柬埔寨明年也舉辦東南亞帕運，不僅傳出當地政府要動手掃蕩，非法詐騙集團也可能將在9月底進行「清倉」，到時候就沒有機會能夠救回。
林裕豐在《這！不是新聞》節目中透露，由於柬埔寨2023年將舉辦東南亞帕運，再加上這次的詐騙事件，把柬埔寨的國際形象弄臭，而且這些詐騙人蛇集團也都不繳稅，在沒有好處的情況下，政府就預計要在12月底動手掃蕩，但近期新聞媒體實在鬧的太過嚴重，才又決定提早改至9月底。
林裕豐表示，若在9月底之前，如果還有親友在柬埔寨聯絡不上，或是還沒有安全脫身離開的話，那是非常緊危急的「我覺得這時間是相當緊迫的，現在已經在『清倉』了！」
他進一步解釋「清倉」，這些集團在園區有房子、有物業，但就是沒有土地，就算要轉賣給當地人也都太貴，等於漲了10倍，即便現在要連同房子、豬仔整批在台灣喊價，也都沒人敢接手，「但現在風聲這麼緊，誰敢要去接這種東西，如果台灣黑幫不願意接手，會淪落到哪去？我可能當地就直接給你打掉，簡單來講，就是化整為零，不會讓這些人回到台灣！」
林裕豐指出，因為台灣黑幫還是有其他生意事業，也害怕被指證，所以乾脆就直接在當地處理掉，所以，若在9月底動手之前，這些人沒救回來，不只會更難救，「我覺得應該就沒有機會回來了」。（編輯：詹鎰睿）