數位中介法呂秋遠也不挺！揭法條爭議：「有可能違憲」

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呂秋遠接著列舉中介法10大爭議內容：
第一，行政機關如果認為網路資訊有「違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害」，就可以向法院聲請「資訊限制令」。
第二，在法院審理這項限制令是不是合法之前，主管機關如果認為是「謠言」、「不實訊息」，可以暫時加註警示的標誌，網路平台要配合。加註的警告，最多可以三十天。
第三，法院要盡快審理，審理如果認為有道理，就發布裁定，移除資訊，網路平台也要配合。
第四，如果假訊息嚴重，「違反法律強制或禁止規定，公共利益會有難以回復的損害」，主管機關還可以聲請「緊急資訊限制令」，48小時內，法院要做成決定。
第五，如果網路使用者，反覆提供明顯的違法內容，線上平台要給予警告，如不改善，可以直接暫停使用者的服務。
第六，如果網路平台使用者，超過230萬人，主管機關可以指定這個平台是「指定線上平台服務提供者」，升級以後，義務加重，主管機關甚至可以直接要求他們辦理稽核作業，提出相關證明。
第七，政府要捐25億，成立專責機構，往後督促這些網路平台，要提供更好的網路環境，保障使用者權益，對網路平台做行政指導。
第八，這個機關的董事會，全部由政府指定，一任三年。
第九，第46條到55條，通通都是罰鍰，如果不配合政府法令規定，從五萬以上，到五百萬以下，都有相關規定。
第十，如果不配合法院的加註警告、資訊限制令，不保存使用者資料，平台拒絕改善，主管機關認為情況嚴重，可以直接斷絕網路服務。
呂秋遠強調，「違反法律強制或禁止規定，為避免或減輕公共利益危害」，這麼空泛的理由，到底是什麼東西？對於發言者而言，什麼是違反法律的發言？如何減輕公共利益危害？法條都沒講，以後法院怎麼審查？另外行政機關「暫時加註警告」的期限長達30天，呂秋遠直言「三十天，都可以讓人落選當選了，這麼長的警告時間，對於言論自由的侵害的嚴重性當然不言可喻」。
呂秋遠認為，「言論自由是各種自由當中，最核心的概念，憑什麼網路平台可以事先審查發表者的言論？」言論自由，是憲法保障人民自由當中最重要的核心，但是中介法「不僅無法抑止假訊息的流通，因為他們只要在國外的網路平台發言就可以了，政府還是無法可管（類似中國人在海外發言？）況且，還更大程度的限制人民的言論自由」。
呂秋遠最後強調，「不僅造成人民恐慌，合憲的可能還相當低，而且抑止不了想要攻擊台灣的假訊息，那麼，這樣的草案，是不是應該要好好思考必要性？」
對於中介法引發爭議，民進黨強調，《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，該草案僅在公聽會階段，尚未送進立法院，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行，「言論自由是我們堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心」。（編輯：倪浩軒）