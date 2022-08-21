Bump槓上外交部 王定宇拋4點質疑：深藍名嘴都不敢背書
YouTuber「好棒Bump」因救援被打工詐騙的台人，被網路認為是柬埔寨打工詐騙案的「吹哨人」，而Bump在今年3月拍攝杜拜救援影片時，曾質疑台灣的外館對於救援台人的行動「零作為」，且對被害人申辦臨時護照種種刁難，讓外交部數次發聲明回嗆，雙方一來一往隔空交火。對此，民進黨立委王定宇提出4點質疑Bump，並認為「連深藍名嘴都不敢背書」。
外交部在今年3月就發聲明回擊Bump，認為Bump所指涉「經查與事實不符」，之後在5月、8月再接連發聲要Bump「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。不過在Bump救援柬埔寨引發高度關注後，外交部發言人歐江安在18日表示，感謝Bump在網路上幫忙宣達「海外求職受騙」，外交部態度似乎趨軟。
對於Bump槓上外交部，民進黨立委王定宇列出4點質疑：
1. 被救的跟詐欺前科犯同名同姓。
2. 這個網紅不指控中國黑幫、台灣黑幫、附庸中國的柬埔寨貪污腐敗，卻只攻擊台灣政府！
3. 政府在海外發出護照，難道可以不需要查證而輕易發出嗎？
4. 再請各位看看外交部的說明，這位網紅的說法，連深藍名嘴都不敢背書，也許你可以判斷這是怎麼回事？
外交部長吳釗燮昨日也提出3點回應，認為這整起事件是詐騙集團讓國人受害，必須譴責的對象應是詐騙集團，國人在海外受難，要求人員協助，必須遵守當地法令，若接到相關請求，未進一步釐清、未遵守當地法律規範的情況下，就隨意的發放新護照，「也可能會為國家帶來相當危險」。而杜拜救援案從去年12月26日接獲申請，到1月初發放護照，時間已經算是相當順利，外交部同仁已經盡力，不應該為難為國人服務、為外交打拼的第一線同仁。（編輯：倪浩軒）