Bump杜拜救人被刁難？外交部「還原時間軸」：過程算順利

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外交部發表時間軸顯示，去年12月25日，當事人以電郵告知駐處自己所處城鎮位置，想回台灣但護照遭公司扣留，隔日駐杜拜辦事處同仁依處理類似案件的標準作業程序回覆，請當事人先嘗試與公司溝通拿回護照，也可向駐地警方報案或透過警方相關軟體申訴，但需提供正確地址及詳細說明，供駐地警方佐證辦理。
過程中，外交部稱駐處有持續與當事人及在台的當事人父親聯繫，並向當事人表達願協助向駐地警方報案，請當事人配合提供遭困地點的定位資訊，但當事人考量人身安全，請駐處先暫緩報案，駐處也尊重當事人意願。
時間到12月29日時，當事人及其父親希望駐處協助報案，駐處立即聯絡「駐地警察刑事調查總局外事組」，請該局盡速派員前往協助脫困，駐處多次致電駐地警方，駐地警方回覆「已在調查處理中，然不便向我方透露進度」，駐處並向當事人及其父親說明警方的回覆。
12月31日，當事人向駐處表示趁外出就醫時自行脫困，並告知駐處目前無立即人身安全疑慮，駐處即將當事人已脫困的訊息轉知駐地警方，同時告知當事人臨時護照申辦流程、及向當事人說明線上向駐地警方申報護照遺失的作法。
2022年1月3日時，當地公眾假期結束後，當事人獲駐地警方核發護照遺失報案證明，同日起，駐處便與國內外交部領務局聯繫，就核發當事人臨時護照進行處理，包含身份確認及查核機制等程序；1月11日，駐處聯繫當事人來辦事處填表辦理，並於同日即核發臨時護照。