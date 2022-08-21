衝浪「不給救生衣」？他公審墾丁店家 眾反讚：老闆聰明
炎炎夏日，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，到室外的海邊活動也是消暑的絕佳選擇，例如浮潛、SUP（立槳衝浪）、溯溪，甚至單純到海灘野餐都相當熱門，不過近日有一名家長則抱怨，自己帶國小和國一的孩子參加立槳衝浪活動，希望店家提供救生衣，但對方卻直接取消課程，貼文掀起網友們熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他帶小四、小五、小六及國一共4個孩子到墾丁遊玩，期間還報名了衝浪課程，與店家交涉過程中，原PO有先詢問「小孩每位都有救生衣對嗎？」對方則回應「衝浪不用救生衣」變繼續核對、填寫保險相關資訊。
不過原PO在一段時間後，仍考慮到安全因素，再次詢問店家「能否提供小孩子救生衣，我覺得穿上比較安全」，怎料店家竟直接回覆「我們取消教學好了」，並在原PO致謝後隨即退出群組，原PO事後在貼文中寫道「安全是最重要的，既便是客人不穿，店家更有責任要求！」
貼文一出，不少網友和原PO持相反意見，留言回應「是衝浪還是SUP？如果是衝浪，真的不適合穿救生衣」、「穿救生衣怎麼衝....要不要在游泳池拿浮板玩水就好」、「不要覺得付錢就是老大，店家的專業就是無法教穿救生衣的衝浪」、「好像沒看過衝浪的人穿救生衣耶」、「老闆很聰明啊，當機立斷，省去之後很多不必要麻煩」。
但也有人認為「從事水上活動要求救生衣有什麼問題？這是最基本的好嗎」、「為自己小孩穿個浮具要求多一分安全不過分吧」；對此也有內行網友發聲「穿救生衣落水時反而危險，浮在水面上會直接被浪板砸頭」、「衝浪有個很重要的基本動作叫烏龜翻，穿救生衣根本翻不過去」、「只要有綁腳繩，衝浪板就會帶你浮起來，穿救生衣加了重量，反而平衡點很難抓」。（編輯：張志浩）