連千毅直播遭老婆嗆聲！娜美犀利當眾逼離婚 尷尬急關播
直播主連千毅與老婆石帕玉（娜美）20日因為「一雙黑絲襪」起爭執，連千毅還留言透露曾匯1000萬給妻子，意指從未虧待，讓妻子氣得揚言要公開一千萬元的真實來源。然而連千毅在昨晚與老婆吵架過後，也親上火線開直播講述夫妻爭吵過程，沒想到老婆娜美卻在直播尾聲突然現身，並且留言嗆聲並且當眾逼離婚，讓連千毅尷尬收播，引起討論。
連千毅昨天在老婆指控之後在臉書粉專「蘭庭精品」開直播，連千毅強調真的非常愛老婆，並且指出「娜美是我遇過最好的女孩子」，表示夫妻之間吵架難免，不可能因為一些小事就輕易離婚，對於自己的經濟條件相當自信，承諾每個月會付出很多錢給家庭，希望妻子把家顧好。
然而連千毅為此開了直播講了快一小時，但大約在55分鐘左右，老婆娜美突然無預警上線觀看連千毅直播，先是留言「虛偽」兩字，接著又講說「我只想去戶政事務所趕快辦手續」，當眾逼連千毅跟她離婚，場面相當尷尬。
而連千毅最後結尾也表示「謝謝大家關心，今天收到很多網友的關心，啊抱歉啦，都是我不對啦，再幫我留言給娜美好不好，叫她不要生我的氣，請他原諒我啦！感謝大家陪我度過這個夜晚」在老婆突然上線留言後，過沒多久直播就結束。（編輯：張嘉哲）