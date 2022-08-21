房客退租「冷氣、冰箱」憑空消失！房東見廚房慘狀更崩潰

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不料兩人抵達現場後，只發現門鎖著、門口棄置著幾包垃圾，且按門鈴房客也都沒有回應，當下兩人也不敢亂闖，只好聯繫幫忙出租的房仲前來處理。
沒想到隔日房仲傳來最新消息，在進屋察看後，才發現屋內原本就裝設的3台冷氣、1台冰箱、1台洗衣機和1組流理台都憑空消失，讓原PO媽媽一聽差點昏倒，他們也立刻報警處理，「第一次出租房子竟發生這種鬼事」。後續房仲又連絡上房客，對方則辯稱自己也經1週沒有回去，應該是小偷拆走的。
為了找到更多證據，原PO也請該處樓下的鄰居提供監視器影像，才發現裡面的家具是在不同天搬走，更得知是一位王姓男子找搬家公司把家具搬到台中，警方也追查到流理台已經被拆開來賣掉了，總共賣了9000元，「當初花了5萬左右買的，才剛買1年多，當下聽到真的覺得很可惜，又新又漂亮的流理台就這樣被賤賣了」。
後來房客又辯稱說，有一名朋友有來跟他一起住過幾天，離開後鑰匙沒歸還，自己12日的時候回來有發現他的整組電腦被偷走，當下也有報警及報案證明，但也讓原PO不禁感慨就「算不是他偷的，隨意將租屋的鑰匙交給其他人不收回來這真的很扯！」而該房客先是說願意負責，後續卻又喊沒錢賠，要告就告，擺爛的態度也讓原PO一家傷透腦筋。
不少網友看見租屋處現場畫面後，也紛紛傻眼大喊「其實也不必在乎誰偷的，租客本身有連帶賠償之責，除非今天這個小偷跟他毫無關係，鑰匙交付他人就有疏忽管理的責任，對房客提出賠償告訴讓法院判吧」、「房子租給誰就告誰，竊盜是公訴罪，報警處理，叫他自己跟警察解釋了」、「連流理臺都能請人拆走，這小偷也太扯了」、「你們還沒點交還屋子喔，交屋裏面東西不見，當然是房客要負責，怎麼看這個房客有問題，走法律途徑吧，找小偷是房客要找，你們只需要針對他」。（編輯：潘毅）