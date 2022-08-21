米其林二星「朧粵」主廚簡捷明　再開「聚苑」端私房家宴

我是廣告 請繼續往下閱讀
膏肉肥美、酒香四溢的上海名菜「醉蟹」，簡捷明考量台灣食客的飲食喜好，將生醃蟹改良為減少醃料的熟蟹，同樣嚐得到陳年酒香浸蘊鮮甜黏糯的膏蟹；將家常麻婆豆腐豪華升級的「和牛白子活蝦麻婆豆腐」，把常見豬絞肉改以和牛絞肉發揮香氣，加入香煎過的白子與鮮蝦，更添鮮美風味。
而源自於金庸小說的名菜「火焰富貴雞」，選用1.5公斤的跑山雞，以鹽、糖等調料醃製2.5小時後備用，並以蠔油、鮑汁煨煮栗子、秀珍菇、冬菇、茶樹菇等8種配料，烹調後將之塞進雞身中，並先後依序以荷葉及麵粉皮包裹全雞，最後放入烤箱中烘烤三小時。上桌前於桌邊淋上高度烈酒並點火燃燒，再以木槌破殼，取出內部的富貴雞再手撕分解後品嘗，真正色香味俱全。
另外還有Q嫩香麻的「川式麻辣鮮鮑」，費時耗工、溫潤滋肺的港式知名煲湯「杏汁白肺湯」，注重比例蒸出滑嫩無氣孔的完美「花雕蒸蛋白」，廣東傳統喜宴菜、帶有早生貴子吉祥寓意的「荔蓉釀帶子」等名菜，「聚苑」有引人入勝的典故與簡捷明的拿手絕活，可謂最強私房中菜。
全新私房家宴《聚苑》
地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號1樓
電話：(02)8770 – 5505
用餐：以10人桌菜家宴形式呈現，每桌35,000+10%元起
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！