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米其林二星「朧粵」主廚簡捷明　再開「聚苑」端私房家宴

▲蟬聯6年榮獲上海米其林二星殊榮，「朧粵」廚藝總監的主廚簡捷明，再開「聚苑」登陸台北民生社區，端出私房中菜打造家宴美味。（圖／聚苑提供）
▲蟬聯6年榮獲上海米其林二星殊榮，「朧粵」廚藝總監的主廚簡捷明，再開「聚苑」登陸台北民生社區，端出私房中菜打造家宴美味。（圖／聚苑提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-21 15:34:16

蟬聯6年上海米其林二星殊榮的主廚簡捷明，以台北春大直「朧粵」頂級粵菜餐廳收服一眾饕客，如今再開最強中菜「聚苑」登陸台北民生社區，就像邀約親朋好友一起「回家吃飯」的自在家宴形式，端出他60年來走訪大江南北的經驗值，匯聚「粵、川、滬」菜系的簡家私房菜單，加上領略台灣私廚風潮的心得，打破熟客制經營、電話即可預約，邀大家品嚐星級家常美味。

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平時交友廣闊的主廚簡捷明，為人豪爽也愛宴請三五好友到家中吃飯，經年累月之下，簡家私房菜色早逾百道，便打算以此為軸作為「聚苑」的核心。在鬧中取靜的台北民生社區，大面窗景灑落溫煦陽光的淨白典雅大堂及包廂裡，主廚簡捷明打破制式的料理派系，將注重本味的粵菜、濃油赤醬的上海菜及鮮麻香辣的川菜，既傳統又創新地成就獨門幸福滋味。

▲米其林二星名廚簡捷明。（圖／聚苑提供）
▲米其林二星名廚簡捷明。（圖／聚苑提供）
▲上海名菜改良的「醉蟹」。（圖／聚苑提供）
▲上海名菜改良的「醉蟹」。（圖／聚苑提供）
膏肉肥美、酒香四溢的上海名菜「醉蟹」，簡捷明考量台灣食客的飲食喜好，將生醃蟹改良為減少醃料的熟蟹，同樣嚐得到陳年酒香浸蘊鮮甜黏糯的膏蟹；將家常麻婆豆腐豪華升級的「和牛白子活蝦麻婆豆腐」，把常見豬絞肉改以和牛絞肉發揮香氣，加入香煎過的白子與鮮蝦，更添鮮美風味。

而源自於金庸小說的名菜「火焰富貴雞」，選用1.5公斤的跑山雞，以鹽、糖等調料醃製2.5小時後備用，並以蠔油、鮑汁煨煮栗子、秀珍菇、冬菇、茶樹菇等8種配料，烹調後將之塞進雞身中，並先後依序以荷葉及麵粉皮包裹全雞，最後放入烤箱中烘烤三小時。上桌前於桌邊淋上高度烈酒並點火燃燒，再以木槌破殼，取出內部的富貴雞再手撕分解後品嘗，真正色香味俱全。

另外還有Q嫩香麻的「川式麻辣鮮鮑」，費時耗工、溫潤滋肺的港式知名煲湯「杏汁白肺湯」，注重比例蒸出滑嫩無氣孔的完美「花雕蒸蛋白」，廣東傳統喜宴菜、帶有早生貴子吉祥寓意的「荔蓉釀帶子」等名菜，「聚苑」有引人入勝的典故與簡捷明的拿手絕活，可謂最強私房中菜。

全新私房家宴《聚苑》
地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號1樓
電話：(02)8770 – 5505
用餐：以10人桌菜家宴形式呈現，每桌35,000+10%元起

▲主廚已處理成方便好入口的「蔥油淋魚」。（圖／聚苑提供）
▲主廚已處理成方便好入口的「蔥油淋魚」。（圖／聚苑提供）
▲家常麻婆豆腐，豪華升級「和牛白子活蝦麻婆豆腐」。（圖／聚苑提供）
▲家常麻婆豆腐，豪華升級「和牛白子活蝦麻婆豆腐」。（圖／聚苑提供）
▲獨立包廂用餐，自在又保有隱私。（圖／聚苑提供）
▲獨立包廂用餐，自在又保有隱私。（圖／聚苑提供）
▲「聚苑」在鬧中取靜的民生社區，讓饕客享受回家吃飯的時光。（圖／聚苑提供）
▲「聚苑」在鬧中取靜的民生社區，讓饕客享受回家吃飯的時光。（圖／聚苑提供）
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