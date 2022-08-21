墾丁重機妹「只穿比基尼」！火辣照瘋傳 本尊竟然出現了
在這炎炎夏日當中，比基尼辣妹往往都能成為焦點，然而在夏天玩水勝地墾丁大街上，看到穿著泳裝在路上行走的人並不奇怪，不過你看過有人穿比基尼騎重機嗎？近日，就有網友分享兩張照片，指出有兩位辣妹騎著重機上路，其中一人大秀美背，另一人只穿比基尼，照片引發熱議。
一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉貼兩張照片，畫面中兩位女子各騎一台重機，而一位上半身穿著比基尼，下半身穿著褲子就已經非常吸睛；另一位更猛，直接穿著整套比基尼上陣，露出美背、長腿以及翹臀，吸引路人的目光。
貼文一出，不少網友紛紛回應「墾丁大街不太意外吧，很多男生也都打赤膊」、「夏天真的熱，玩水玩起來」、「應該是肯定有車商舉辦的大會師吧，不過還是很美」、「OK肯定最美風景再+1」、「不會曬傷嗎....而且椅墊很燙吧XD」、「我比較擔心大腿貼著重機會不會很燙」、「摔車就不是最美風景了....」。
而就在網友一片討論之際，竟然釣出比基尼正妹本尊，她透露「只是從墾丁大會師福華飯店騎去南灣玩水，也不到10分鐘，腿不至於被煮熟， 人都在墾丁了！玩水穿比基尼錯了嗎？只是交通工具換成重機而已」對於有網友擔心「穿這樣有安全問題」，正妹則表示「成年人年紀不小了！可以為自己做的事情做出負責，不太需要別人來賜教，感恩感謝」。（編輯：張嘉哲）