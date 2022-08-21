《獵人》作者「連4天沒PO文」病情加重？最後近況惹心疼
日本超人氣動漫《Hunter x Hunter》（台譯：獵人），雖然休刊至今3年多，但在作者冨樫義博突然公開推特帳號，並分享每天趕稿的進度後，也給了大家恢復連載的希望。怎料，向來準時發文的冨樫老師，從17日之後就再也沒有任何消息，也讓粉絲們不禁擔憂身體狀況是否又惡化了。
《NOWnews》過去報導，冨樫義博從今年5月就無預警創辦個人推特帳號，而且每天早上11點準時發文報告進度，這段期間也透露自己因為腰痛的關係，這兩年都無法好好坐在椅子上工作，必須採用半躺式、靠著枕頭才能勉強畫稿，即便努力積極治療復健，但身體狀況似乎更加嚴重，不僅不太能上廁所，所有動作都得花上正常人的3~5倍的時間，右手也出現無力疼痛的跡象。
怎料，16日冨樫老師就PO文表示自己無法用同一個姿勢維持10分鐘，不得不站起來完成工作，直到17日的貼文「我到處走走！」後就再也沒有任何動作和消息，截至今（21）日已經過了整整4天，也讓外界感到非常憂心，粉絲們也都紛紛湧入該篇貼文關心，希望冨樫老師能好好休息照顧身體。
據悉，《HUNTER x HUNTER》自2018年11月26日的《Jump！週刊少年》第52期推出第390話後，至今已休刊3年多，人氣卻絲毫不滅，因為冨樫義博的推特帳號公開後，不到4天就瞬間成為推特最有人氣、粉絲追蹤數最多的日本漫畫家，幾乎轟動全球，而集英社官方也證實，該帳號就是冨樫義博本人，至於何時正式恢復連載，官方並未多做說明。