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他自白「待業7個月」！見面試官反應崩潰　主管揭關鍵處

▲有位上班族被資遣後休息了7個月，開始找工作後，看到「面試官們得知的反應」卻讓他開始著急。（示意圖／取自pixabay）
▲有位上班族被資遣後休息了7個月，開始找工作後，看到「面試官們得知的反應」卻讓他開始著急。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-21 17:10:46

不少上班族都曾經經歷過換工作的待業空窗期，此時更容易因未來的不確定感產生焦慮。就有位上班族被資遣後休息了7個月，開始找工作後，見到「面試官得知的反應」卻讓他開始著急，遭遇曝光也立刻有主管戳破關鍵點。

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一位網友在論壇Dcard上發文提到，在七個月前自己遭公司資遣，休息到最近才準備重返職場，沒想到去了報少間公司面試，都得到不好的反應「發現人家對我待業太久真的有不好的看法，甚至面試官好像不太想要，該怎麼辦啊？」

遭遇曝光後，立刻有不少上班族認同回應「其實待業求職很容易被不友善對待，比如說你原本月薪7萬，待業半年後問你6萬要不要」、「傳統思想，認為待業就是怠惰，工作沒了就要趕緊找下一個，認為待業久的人肯定工作能力有問題」。

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲不少曾長時間待業的網友建議，可以積極分享待業期間自己的成長，消除面試官的疑慮。（示意圖／取自unsplash）
不過也有一位人資主管戳破關鍵處「我會在意的是你在這段時間，有沒有明確的目標，而為不是只有找『工作』」；還有其他有過長時間待業的過來人回應「待業過1年，我回答在這期間除了尋找適合的公司之餘，也有自主學習增強自己的能力，並附上學習內容與日程，通常人資都沒說什麼，也沒成為我求職的阻礙」、「這期間如果有自我進修，履歷和面試時可以提」。（編輯：潘毅）

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