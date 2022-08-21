李妍瑾爆「開價30萬」全裸追愛！AV導演傻了：妳是發燒喔
性感女藝人李妍瑾，日前接受AV導演圤智雨的邀請，擔任AV男優海選評審，創造許多話題，也顯現兩人的好交情。不過，圤智雨今（21）日發文透露，李妍瑾超級喜愛他的狗狗，甚至以30萬元的價碼想要買回家，這讓圤智雨家忍不住笑罵「妳發燒喔！」結果性感照曝光後，更讓大家興奮不己。
圤智雨臉書以斗大的標題「李妍瑾對我開價30萬！」發文，原來是李妍瑾非常喜歡圤智雨家中的愛犬波比，甚至愛到願意全裸合影，「剛剛她還問我賣不賣波比？從十萬開到三十萬，但我還是說妳發燒喔，三十萬可以買十幾隻馬爾濟斯耶，到底我的波比有啥魅力呀？我是圤智雨，昨天中暑所以未發文」。
同時圤智雨也PO出一張李妍瑾「全裸」和狗狗自拍的性感照，讓不少網友相當興奮，紛紛投以羨慕的眼光，「嫁過來沒問題」、「波比：好幸福！」「很正」、「因為上面有你的味道」、「她都脫給你看了，還放狗幹嘛啦」、「嫁給導演就免費有了波比了」、「撩你了吧」。
據了解，李妍瑾前陣子才接受圤智雨的邀約，擔任素人AV男優海選的評審，沒想到活動結束後卻是一波三折，原本的冠軍、亞軍都相繼棄權，不過，圤智雨則強調，幾乎都是和家人因素有關，並非未來要合作女優孟若羽不夠吸引人。所幸遞補的「小胖子馬修」沒有放棄，願意拍片，不僅長相討喜又有勇氣，也沒有家人的問題，其女友也很支持，而且當天比賽也有出席，也讓圤智雨形容「他是最帶種的男優」。（編輯：詹鎰睿）