高中女未婚懷孕！準新郎不滿「布丁被吃」烙跑：妳很自私

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不過，她卻發現，這陣子只要一談到婚禮的事，男友就會刻意迴避話題，更奇怪的是，對方竟然還會因為一個統一布丁爆氣離家，「最近他還因為我吃了他一個統一布丁，跟我吵架，離家出走，都已經兩個禮拜沒有回來了，我只是吃他一個布丁有那麼嚴重嗎？」
最後原PO崩潰表示，現在男友卻不想和她結婚了，而理由竟然是「因為他覺得我很自私…他說因為我吃了他的布丁，完全沒有顧慮到他的心情…」她求助「我就只是吃一個布丁，到底哪裡自私了？好像吃了一個布丁，我犯了不可敘述的錯誤一樣，我真的不知道他這麼誇張，現在我到底該怎麼辦?」
荒謬的故事曝光後，大家紛紛看傻，「吃統一布丁嗎？」「這一定是統一布丁的業配文」、「唉…看到基督教關鍵字進來看，結果是布丁葉沛玟」、「只是單純不想負責隨便找的藉口，跟統一布丁沒關係好嗎？布丁好衰哦」、「完全就是射後不理…..跟統一布丁沒有任何關係！」「布丁只是藉口而已，應該外面有別人了」。
也有人認真回應「很不成熟的男生，還好因為一個布丁，讓妳不用過不美滿的婚姻，妳還很年輕有本錢，把孩子養大去做自己想做的事吧」、「其實男生跟女生說想娶她是很常見的謊話，當下為了哄你什麼都會說的，基本上每個女生一生人都聽過好幾次，以後不要再傻傻的相信啦」、「不是布丁的錯，很明顯他在玩弄妳，冷靜想想先處理肚子的事情」、「我也覺得妳很誇張，這年紀不好好唸書要生小孩？」
雖然不少人質疑是創作文，怎料原PO卻親自留言回覆，「真的不是故事，他真的因為一個布丁跟我吵架，我覺得真的很誇張。」有人特別給予安慰「妹妹啊，妳真的太天真了，一定有其他原因，但是小孩是無辜的，好好的生下吧！」結果她仍糾結在布丁上面，「難道真的不是因為布丁嗎？」截稿前原PO就再也沒有任何留言回應。（編輯：詹鎰睿）
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