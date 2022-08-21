COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高中女未婚懷孕！準新郎不滿「布丁被吃」烙跑：妳很自私

▲有女高中生抱怨，自己為了男友未婚懷孕還休學，沒想到對方卻因為「統一布丁」不結婚了。（示意圖／Pixabay）
▲有女高中生抱怨，自己為了男友未婚懷孕還休學，沒想到對方卻因為「統一布丁」不結婚了。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-21 22:08:00

受到時代思想變遷，現在的小孩越來越成熟，甚至有些在感情的價值觀上有些扭曲，常讓大眾十分頭痛。近日，就出現一位高三女學生爆料，她因相信對方會履行結婚承諾，未婚懷孕後才決定休學，沒想到男生卻因為被一個統一布丁，生氣到離家出走，婚也不想結了，讓她傷心不已，如此荒謬的故事立刻引起大家關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團《匿名2公社》，有位女網友PO文透露，自己和男友是在教會上認識的，而在男生高二那年，她才接受告白正式交往，「後來在我高三那年，他問我可不可以跟他發生…某些關係？，我知道我們不可以婚前發生，但他說，等他一畢業就會馬上娶我。」再加上彼此父母都有看過，也讓女生傻傻地相信對方，後來懷孕後才決定休學。

不過，她卻發現，這陣子只要一談到婚禮的事，男友就會刻意迴避話題，更奇怪的是，對方竟然還會因為一個統一布丁爆氣離家，「最近他還因為我吃了他一個統一布丁，跟我吵架，離家出走，都已經兩個禮拜沒有回來了，我只是吃他一個布丁有那麼嚴重嗎？」

▲統一布丁搭配「冷凍術」，自製統一布丁冰棒，就能創造大大滿足！（圖／IG-solo_guide）
▲網友通通看傻，要原PO好好認清事實，原因絕對不是「統一布丁」。（示意圖／翻攝solo_guide IG）
最後原PO崩潰表示，現在男友卻不想和她結婚了，而理由竟然是「因為他覺得我很自私…他說因為我吃了他的布丁，完全沒有顧慮到他的心情…」她求助「我就只是吃一個布丁，到底哪裡自私了？好像吃了一個布丁，我犯了不可敘述的錯誤一樣，我真的不知道他這麼誇張，現在我到底該怎麼辦?」

荒謬的故事曝光後，大家紛紛看傻，「吃統一布丁嗎？」「這一定是統一布丁的業配文」、「唉…看到基督教關鍵字進來看，結果是布丁葉沛玟」、「只是單純不想負責隨便找的藉口，跟統一布丁沒關係好嗎？布丁好衰哦」、「完全就是射後不理…..跟統一布丁沒有任何關係！」「布丁只是藉口而已，應該外面有別人了」。

也有人認真回應「很不成熟的男生，還好因為一個布丁，讓妳不用過不美滿的婚姻，妳還很年輕有本錢，把孩子養大去做自己想做的事吧」、「其實男生跟女生說想娶她是很常見的謊話，當下為了哄你什麼都會說的，基本上每個女生一生人都聽過好幾次，以後不要再傻傻的相信啦」、「不是布丁的錯，很明顯他在玩弄妳，冷靜想想先處理肚子的事情」、「我也覺得妳很誇張，這年紀不好好唸書要生小孩？

雖然不少人質疑是創作文，怎料原PO卻親自留言回覆，「真的不是故事，他真的因為一個布丁跟我吵架，我覺得真的很誇張。」有人特別給予安慰「妹妹啊，妳真的太天真了，一定有其他原因，但是小孩是無辜的，好好的生下吧！」結果她仍糾結在布丁上面，「難道真的不是因為布丁嗎？」截稿前原PO就再也沒有任何留言回應。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

終極AA制！結婚聘金6萬「男友要她出一半」　懷孕更慘了

台灣「第一AV女優」吳夢夢懷孕了？挺大肚拍攝激戰片流出

人妻結婚6年沒懷孕！婆婆知「悲傷真相」變臉：給我離婚

老婆樂喊懷孕了！人夫錯愕「已結紮1年」　眾喊：絕對驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀