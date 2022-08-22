台南飲料店唱反調！自備環保杯「多收5元」 下場糗大了
隨著環保意識抬頭，政府逐步禁用一次性餐具，開始鼓勵民眾自備環保餐具、環保杯使用可以折抵金額，例如近期上路的環保杯折抵5元活動，獲得不少民眾迴響。然而，台南卻有間飲料店標榜「自備環保杯折5元」但卻又額外加收5元服務費，直接等於沒有折抵，被網友罵爆，結果該間飲料店唱反調的行為遭到台南市環保局開罰，相當尷尬。
臉書粉專「台南式」日前分享一則消息，指出台南有一間飲料店貼出「加收5元服務費」的公告後，台南市環保局將開罰1,200元，然而連鎖總店也出面回應此事，透露應該是加盟店店主的個人行為，並不是全部連鎖店都如此。
但不少網友對於此消息感到相當驚訝「什麼鬼，那這樣不就沒有折抵」、「雖然政府的政策是攜帶環保杯折5元，但很多飲料店品項都調漲5元甚至更多，有折跟沒折一樣」、「政府說可以折五元，業者就想盡辦法要賺那五元，有的漲價有的就像這個，真可憐」、「唱反調的下場，講實話多收五元也只不過是抵銷而已，還得罪客人真尷尬」、「小心搞到自己沒生意」。
然而也有網友好奇如果要收5元服務費，那是服務在哪？畢竟環保杯也是客人自備，而據了解，該間店之所以會加收這費用，是因為擔心衛生問題，店家需要保護品質，所以會有幫忙清洗杯子等手續，才要加收服務費，但該說法仍然不被網友買單，在社群掀起討論。（編輯：張嘉哲）