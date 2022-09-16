A漫世界1／限制級圖書逆勢成長　產值近億！滿足人性妄想

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18禁的出版品雖常被視為禁忌，但人性本來就有需求，看不見卻依然存在。三色坊是台灣成人漫畫同人創作社團，負責編輯的Haku分析，「在任何領域，成人產業都是領頭鳥，帶一點色色的東西，總是會比較吸引人，在成人漫畫這塊，若畫面畫得比較漂亮，銷售量就不會太差，如果還能有劇情，就更不容易被取代。」
台灣首位在日本發行18禁漫畫單行本的漫畫家猫依光說，有些人喜歡看A片，但也些人偏好漫畫，因為漫畫可以出現各種天馬行空的劇情，創造自己的世界觀，滿足讀者的幻想，很多題材例如近親、強權等等，「現實中不可能發生的題材，漫畫都可以幫你做到。」
Haku也同意，漫畫世界有尖耳朵的妖精、有長尾巴的媚魔，也可以有古裝劇情、科幻劇情，如果是真人演出，要製作各式各樣的服裝，成本昂貴，何況演到最後衣服脫了，都還是一樣，但若是用漫畫呈現，就能滿足人類各種妄想。
台灣漫畫曾經紅極一時。1990年代，本土漫畫週刊、月刊如午後春筍，捧紅不少本土漫畫家與本土作品，尤其是以高中棒球為題材的《Young Guns》，單行本第8集發行約10萬本，創下當時台灣漫畫單本最高銷售量，男主角袁建平還擔任光陽機車代言人，推出卡通影帶、電腦遊戲等周邊創作，開啟異業合作先河，在當時被譽為，台灣唯一能與日本經典籃球漫畫《灌籃高手》匹敵的台作品。
可惜隨著中國的磁吸效應，不少本土漫畫家出走，加上進入千禧年網路世代，娛樂市場遭到瓜分，台灣漫畫產業急速萎縮，黃金世代後出現了失落的十年。Haku回憶，「那時候國內市場都被日本漫畫取代，本土漫畫不只真空，甚至是惡名在外，有些本土漫畫家被迫取日本筆名，因為讀者會說看到華人名字，看到三個字，就不想看了。」
不過台灣的漫畫人才一直都在。漫畫圈分成兩塊，台灣的商業出版市場雖長期低迷，但同人誌販售會卻逐漸成長茁壯，讓優秀的漫畫家仍能靠此為生。另一方面，一般向的漫畫如運動、冒險等需要長期連載，對漫畫家編劇能力是一大考驗，但成人向的作品，故事不必太長，適合漫畫家發揮，在失落的十年內，台灣的成人漫畫受到的衝擊，就不像一般向漫畫那麼明顯。
更重要的是，網路科技雖然對娛樂消費市場帶來衝擊，但危機就是轉機。就如演藝圈，現在不用正式出道也可以當網紅，漫畫圈也類似，同人作家靠自己的實力，在網路上創作，吸引一大票粉絲追隨，這些同人漫畫家可以自行印刷銷售作品，也可以與出版社合作，相輔相成，讓漫畫市場逐漸回溫，特別是成人漫畫市場雖然小眾，近年確實逐年穩定成長。
國內成漫主要的出版社，龍頭當屬未來數位，不只代理日本成漫，也積極培養本土成漫漫畫家。漫畫出版社原動力亞細亞，2017年在西門町成立d/art taipei畫廊，以日本動漫、插畫為主，舉辦過數十場展覽、座談會、簽名會等活動，迄今也推出近40本成人漫畫。
老牌的漫畫出版社，例如青文、尖端，近年也開始涉足成漫。有趣的是，出版成漫的部門另有別稱，分別化名悅文社、紳士出版。尖端出版行銷業務部／數位行銷祖副理徐祺鈞笑說，還是難免有偶像包袱，所以用不同名字做出區隔。徐祺鈞還透露，成人漫畫分為男性向跟女性向，女性向多數是BL（即Boy's Love），很多女性讀者很喜歡，這幾年銷量都很好。
商業誌之外，以同人誌為主的出版社如三色坊，擅長關於中國的歷史和古代文學的創作，雖然都以同人創作為主，但2013年也曾與未來數位合作出版成人漫畫《聊齋夜畫～狐魅～》。另外也有專做同人動漫產品為主的買動漫公司，協助代理海外漫畫、玩具等。
根據國家圖書館出版的《2021年台灣圖書出版現況及趨勢報告》，2021年申請 ISBN 的新書中，註記「限制級」圖書有 3679 種（占比6.37%），較2020年增加 2,504 種（占比上升 3.02%）。
報告中也提到，「限制級」圖書占比近三年有逐年上升的趨勢，2019年（占 2.73% ）、2020年（3.35%）至2021年，分別上升 0.56%、0.62%、3.02%。依圖書主題統計，註記為「限制級」圖書主要為「漫畫書」（2,686 種，占 73.01%）及「小說」（948 種，占 25.77%）二大類，少量為「藝術」（23 種，占0.63%）。
但根據文化內容策進院出版的《2021台灣文化內容產業調查報告》，我國漫畫出版產業整體規模歷年發展趨勢，2015年總營業額曾高達12.6億元，之後逐年衰退，2018年剩10.26億元，2019年更跌破10億元大關，剩9.86億元，2020年繼續衰退，剩9.32億元。
相較之下，即使保守估計，每部限制級漫畫印量2百本、平均售價200元，每年出版2千多種，產值也在億元上下，確實也不容出版界小覷。更最重要的是，台灣的成人漫畫，還有獨一無二的優勢。猫依光說，「台灣是亞洲唯二，有賣色色漫畫的國家，韓國都還不能出版色色漫畫，而且日本的成漫要打馬賽克，台灣還不用打馬，這是代表台灣的出版與創作自由，受到肯定。」
原動力編輯snow vega也分享，日本因法規限制，封面可以裸露，但內容的性器官需要打馬賽克，不過若經代理在台灣出版後，內容反而無碼，很多日本粉絲還特別到台灣買回國。
不過台灣的動漫產業，比起日本的規模，當然還無法相提並論。韓京岳估計，台灣的成人漫畫家，若以同人圈來算，把原創、二創等都納入，約有一千多名，但若單純計算有商業出版的成人漫畫家，大概只有十幾二十人，並不算多。更何況，漫畫本來就不可能只靠出書賺錢，周邊的異業結合、打造IP（Intellectual property，指智慧財產權），才是關鍵。
台灣知名的成人漫畫家，首推貓伊光，2013年起就在日本成人漫畫雜誌《Comic阿吽》推出連載迄今，2015年推出單行本《純愛メモリアル（紀念館）》，更是首位在日本發行18禁漫畫單行本的台灣漫畫家。
接著，另兩名本土漫畫家紅豆子與哈亞西，也在2015年、2016年接續在《Comic阿吽》推出連載作品。而與Haku在2008年創辦三色坊的漫畫家黑青郎君，2017年開始在日本成人漫畫出版社旗下的《Comic Lo》增刊《永遠娘》上進行連載。這些都是台灣成人漫畫家在日本發光發熱的代表人物。
「當漫畫家一點都不好賺啊！我是很勉強才養活自己。」猫伊光說，如果只看畫漫畫收入，去便利商店打工都比較好賺，他還是要努力找其他外包收入。他覺得台灣的投資者都太考量利益，看不到未來經濟效益的產業，幾乎都不願投資，也讓異業結合，例如推出公仔、周邊商品等，在台灣的難度都很高。更何況，台灣的閱讀風氣不盛，也偏好看日本作品。若要鼓勵台灣漫畫創作，這些現實問題都要一一克服。
韓京岳也說，台灣技術好的漫畫家很多，整體出版意識卻很弱，有些漫畫家只想靠政府補助，但作品不見得受市場喜好，本土漫畫家到日本發展，反而有助於彼此良性競爭。
這也是韓京岳成立未來數位、舉辦未來盃成人漫畫大賞的目的。發掘優秀漫畫家之後，會量身幫漫畫家打造，若適合去日本連載，會提供協助，若創作能量較慢、半年只能出一部作品，那就留在台灣。
他對台灣的成人漫畫市場還是有信心，畢竟性是人類原始需求。雖然娛樂消費種類太多瓜分漫畫市場，但他相信只要有好的作品，讀者還是願意埋單。他也喊話，不論是有志當成人漫畫家，或是希望協助出版的業者，「這圈子不大，還在持續發展，歡迎大家一起來競爭！」