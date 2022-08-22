神準心測！憑直覺選出真兇　秒知「誰是你的職場眼中釘」

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你在看一部偵探劇，這集正播到有對年輕情侶被殺害，警方逮捕了四名嫌疑犯，你覺得誰才是真兇？別忘了提醒朋友丶閨蜜，提前預防職場小人！
Ａ丶回家路上的撐傘女子
Ｂ丶要去搭地鐵的的一米六男
Ｃ丶準備逛街的艷麗女子
Ｄ丶剛買完麵包的留鬍子大叔
-選好看答案-
答案Ａ丶回家路上的撐傘女子
討厭客人囉唆不買
在這個秋季，光看不買的客人最讓你討厭。不管是客人或是作勢要合作的客戶，他們剛開始都會表現的躍躍欲試丶纏著你問好久丶一副肯定會買的積極樣，讓你開心到飛起，覺得這個月業績終於有著落。殊不知在你費盡唇舌丶離結帳或簽約只差臨門一腳時，客戶又突然改口說「我再看看」丶「再考慮一下」，讓你頓時傻住。你好不容易費盡心思說動客戶，結果最後還是一場空，簡直翻白眼五十圈都不夠表達你內心的躁鬱了。
答案Ｂ丶要去搭地鐵的的一米六男
討厭下屬笨手笨腳
在這個秋季，笨手笨腳的下屬最讓你討厭。身為領導層或資深老鳥，面對新人時，你都會盡量心平氣和，把你所學丶及怎麽做更好丶更有效率的捷徑都教給下屬；但是明明你已經千交代丶萬交代這個案子該怎麽做，甚至還手把手的教學，可下屬就是永遠不會，不會就算了，還不發問丶自己一個人不懂裝懂丶把事情弄得更糟，害你最後苦哈哈的收拾爛攤子，還不如一開始就你自己來處理呢。
答案Ｃ丶準備逛街的艷麗女子
討論同事搬弄是非
在這個秋季，愛說八卦丶胡亂造謠的同事最讓你討厭。你自認做事認真丶也不會亂加入愛說閒話的八卦圈子，但你不惹麻煩丶麻煩卻自動上門來找你。明明只是請假一下丶或是跟某個異性同事多講幾句話，結果隔天上班，你就發現同事躲在角落竊竊私語，甚至八卦都轉完整個公司一圈丶最後有同事向你求證時，你才發現自己成了八卦主角，讓百口莫辯的你簡直氣到想怒賞八卦黨九九八十一大板了。
答案Ｄ丶剛買完麵包的留鬍子大叔
討厭老闆唯利是圖
在這個秋季，誰有利就對誰好的老闆最讓你討厭。明明大家都是平起平坐的同事，你平常表現也非常好丶認真負責不偷懶，但就只是這個月丶被某個同事搶走風頭，老闆態度就一百八十度大轉變，對那個同事噓寒問暖丶狂加獎金，完全忽略也有出一份力的你，簡直讓你心寒到不行了。上個月還在說公司不能沒有你的老闆，轉眼這個月就狂讚美別人，連你的名字都忘記丶只會「那個誰」的叫你，讓你深深體會果然會吵的人才有糖吃。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。