爸帶兒麥當勞慶生遭嗆「太吝嗇」！4萬網反讚：父愛無價

我是廣告 請繼續往下閱讀
《經典語錄》在文中表示，前幾天，有人在麥當勞裡看到了這樣一對父子。桌子上擺放著一個小小的蛋糕，周圍用心地插滿了蠟燭。兒子雙手合十，虔誠地閉著眼睛，對著蠟燭許願。而坐在他對面的父親，正拿著手機給兒子拍照。很溫馨的一幕，評論區裡卻有人開始指手畫腳，覺得這樣過生日未免太寒酸，直批「過生日就帶兒子吃麥當勞？」「蛋糕太小了，過不起就不要過，你是想怎樣，讓他傳承和你一樣的視野嗎？」「真那麼困難重重的話，你就不該把他生下來」。
但說這話的人也許以為，這位當父親的人太過吝嗇，過生日帶兒子吃垃圾食品。還買個這麼小的蛋糕，未免太寒酸。然而，這班酸民並不知道，「你不經意的日常，也許已經是無數人用盡全力的人生了」。
這位衣著樸素的父親，已經盡力把自己能力範圍內最好的禮物送給了孩子，何必批判？我們看世界的時候，都習慣從自己有限的經驗出發，對未知的事情進行揣度。看慣了燈紅酒綠的城市繁華，就誤以為每個人都像自己一樣，擁有富足優越的生活條件。但事實上，在你看不到的角落，有多少人終其一生，都在為最基本的生存而掙扎。有見識不僅是見過世界的繁華與上流，還應該見過世界的貧窮與底層。若沒見過後者，也是一種沒見識。「批評別人之前，先明白一件事：有些人，光是活著，就已經拼盡全力了」。
該張照片甚至被轉發到臉書社團《爆廢公社》，也掀起熱議，網友紛紛留言，「有愛的爸爸就是最棒的爸爸了」、「父愛無價」、「相片充滿愛」、「父子開心就好，關別人什麼事，幹嘛要說話去酸人家」、「物質也換不到的父愛」、「有家人的陪伴才是最幸福的」、「這是一份是心意，哪有什麼寒不寒酸的問題？現代人的價值觀太扭曲了」、「能和爸爸一起慶祝就是幸福」。（編輯：郭佩蓉）