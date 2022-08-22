50元炸脆肉「塞爆紙袋」！佛心店家曝光 紅茶一包才5元
隨著近幾年物價不斷飛漲，許多小吃的價格早已漲到回不去，夜市雞排一片80、90在賣，讓許多民眾都吃不消。不過，近日就有一間神秘的炸肉攤爆紅，攤內販售了薯條、雞塊等炸物，其中最有名的「炸脆肉」一包50元直接整包裝到滿出來，讓不少老饕震驚，直呼這間在哪裡，全面要求新台幣下架！掀起話題。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一段影片，當時老闆娘正在替顧客盛裝炸脆肉，過程中不斷將脆肉夾進紙袋裡面，直到整包爆滿，而這樣一大包僅需要50元，讓不少網友看完紛紛傻眼「阿婆、阿嬤級的老闆娘都會這樣ㄟ」、「噢買尬！這個也太佛了」、「有一種台南人的熱情，叫做怕你沒吃飽」、「哪一間啊？需要用新台幣下架吧」、「跪求是哪一間，超愛吃炸脆肉的嗚嗚」。
而也有內行老饕立刻認出該間店，透露這間是名為「灣裡薯條脆肉」的店家，「這間超屌，國小後門，炸脆肉50元超多」、「超有名啊，都要排隊，5元紅茶跟10元豬排都是經典」、「必吃脆肉，5元紅茶跟10元豬排也要吃」、「小朋友放學後都會去買，老闆娘人超佛心，10元豬排突然想來一塊」、「攤位還有3支10元的熱狗、10元的豬排以及5元的紅茶！在台南的」、「不要再報了啦....排隊越排越久了」。
而事實上，這間「灣裡薯條脆肉店」就位在台南市南區省躬國小後門，過去不僅美食節目拜訪過，也有許多美食YouTuber朝聖過，認為物美價廉口味又相當不錯，店內販售食物有薯條、脆肉、雞塊、豬排、熱狗、薯餅、紅茶等品項，最便宜的紅茶1包5元，最貴的大包炸脆肉則是1包50元，堪稱是經典的台南在地銅板美食，便宜的價格在Google評價更是獲得4.6分的高分，有機會到台南可以去嚐一嚐哦！（編輯：張嘉哲）