每35分鐘1人大腸癌！專家曝「這飲品」1天1杯：風險降26%
藝人余苑綺2014年罹患「直腸癌」，她努力抗癌了8年，18日傳出病情惡化，昨（21）日仍不敵病魔離世，享年39歲。事實上，十大癌症榜首「大腸癌」已連續14年蟬聯第一，成為國人的「癌王」，平均每35分鐘就有一人罹患大腸癌，對此，毒理學家招名威就表示，大腸癌其實是「吃出來的」，只要有良好的飲食習慣，就能大大降低罹癌風險。
招名威在臉書粉專《招名威教授 毒理威廉》發文，表示美國華盛頓大學研究團隊發表在《Gut》期刊的成果顯示「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」，優格是日常膳食攝入乳製品的重要產品類型，每天只要一小杯，不僅可以增加飽足感，是解饞最好的甜點，還有很多好處，像是補充蛋白質和鈣質，還有提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘。
招名威解釋，畢竟腸胃道很容易累積髒東西，這些益生菌能幫助我們將這些髒東西排出體外，進而減少腸胃道裡的致癌物質，「吃優格不只可以改善腸道環境，還可以有調節免疫力的效果。但優格與牛奶相比，優格反而更易於消化和吸收，這是因為鮮奶在發酵的過程中，乳糖會被乳酸菌分解為乳酸，原料乳中蛋白質和脂肪被不同程度水解，轉化成有益人體健康的多肽、胺基酸等，不僅易消化吸收，對於乳糖不耐症的人來說，就不會有喝完有腹痛水瀉的狀況發生了」。
不過招名威也提醒，大部分優格製品並非「減肥食品」，為了提升優格的口感，會在優格中加入大量的糖，而且優格本身也是有脂肪和熱量的，千萬別拿優格來減肥，同樣地，優格也不適合糖尿病患者飲用，否則會陷入糖分攝入過多的風險。（編輯：郭佩蓉）