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台南殺警全炸鍋！網憂「北市夜店案」判決重演：拜託死刑

▲台南今（22）日上午發生一起重大社會案件，2位員警疑似在追捕逃犯的過程遭到攻擊，事後送醫均宣告不治，因公殉職，引起全民怒火。（圖／翻攝畫面）
▲台南今（22）日上午發生一起重大社會案件，2位員警疑似在追捕逃犯的過程遭到攻擊，事後送醫均宣告不治，因公殉職，引起全民怒火。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 15:26:04

台南今（22）日發生通緝犯殺警重大社會案件，造成兩名員警遭到攻擊雙雙殉職，更徹底點燃全民怒火。對此，就有網友挖出2014年同樣轟動社會的「北市夜店殺警案」，並擔憂「沒有人死刑」的結果又會在這次的台南殺警案再度重演，紛紛直呼「拜託死刑好嗎？」

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回顧「北市夜店殺警案」事件，2014年9月14日位在台北市信義區的知名夜店Spark，當天有大批民眾群眾滋事，時任信義分局偵查佐薛貞國刑警，於執勤外時間身穿便服到場關切，結果遭到76名黑道分子圍毆，造成薛警送醫不治，宣告殉職。

該案件不僅創下台灣司法史上，單一案件以殺人罪、傷害罪起訴人數最多的個案，其中也有多名青少年參與。而該案件經過一審、二審、更一審、三審判決後，最重只處以有期徒刑10年以上，沒有人被處以死刑，也讓社會掀起反彈聲浪。

▲台北地檢署。（圖／NOWnews資料照）
▲2014年「北市夜店殺警案」，台北地檢署當時偵結起訴60名嫌犯，但最終判決結果，無人死刑，引起社會批評聲浪。（圖／NOWnews資料照）
如今，台南今日又發生殺警案，目前嫌犯仍在逃亡中。不僅再度引起社會重視，PTT網友們更是氣到炸鍋，就有人翻出「北市夜店殺警案」PO文詢問，「今天台南市嫌犯一口氣殺害兩名警察，這次台灣法院會怎麼判決？」

網友們紛紛痛罵，「還以為是殺鐵路警察無罪之類的」、「去他X，殺警就該全死刑還可以分擔的啊 」、「殺人欸 大哥，8年/7年？」、「拜託死刑！」也有人狠酸台灣司法，「夜店案還沒司改判比較重，後面鐵路殺警就無罪了，這次要挑戰殺兩個無罪，嫌犯應該正在補習班考前衝刺背題庫，要拼精神鑑定了」、「當然是可教化啊，法匠：國民法官最後都判得，比法官還輕」，目前PTT網友們對於殺警案，支持死刑的聲浪也不斷湧現，均希望能還給殉職員警公道。

據悉，台南市安南區北汕尾三路，今日中午現場有2名員警，疑似追捕一名逃犯，後續傳出受傷後均宣告死亡。目前，總統蔡英文已經指示行政院蘇貞昌院長督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，同時也指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必要在最短時間內將嫌犯繩之以法，也請警政署全力協助家屬處理後續事宜。（編輯：詹鎰睿）

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