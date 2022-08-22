台南殺警全炸鍋！網憂「北市夜店案」判決重演：拜託死刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
該案件不僅創下台灣司法史上，單一案件以殺人罪、傷害罪起訴人數最多的個案，其中也有多名青少年參與。而該案件經過一審、二審、更一審、三審判決後，最重只處以有期徒刑10年以上，沒有人被處以死刑，也讓社會掀起反彈聲浪。
如今，台南今日又發生殺警案，目前嫌犯仍在逃亡中。不僅再度引起社會重視，PTT網友們更是氣到炸鍋，就有人翻出「北市夜店殺警案」PO文詢問，「今天台南市嫌犯一口氣殺害兩名警察，這次台灣法院會怎麼判決？」
網友們紛紛痛罵，「還以為是殺鐵路警察無罪之類的」、「去他X，殺警就該全死刑還可以分擔的啊 」、「殺人欸 大哥，8年/7年？」、「拜託死刑！」也有人狠酸台灣司法，「夜店案還沒司改判比較重，後面鐵路殺警就無罪了，這次要挑戰殺兩個無罪，嫌犯應該正在補習班考前衝刺背題庫，要拼精神鑑定了」、「當然是可教化啊，法匠：國民法官最後都判得，比法官還輕」，目前PTT網友們對於殺警案，支持死刑的聲浪也不斷湧現，均希望能還給殉職員警公道。
據悉，台南市安南區北汕尾三路，今日中午現場有2名員警，疑似追捕一名逃犯，後續傳出受傷後均宣告死亡。目前，總統蔡英文已經指示行政院蘇貞昌院長督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，同時也指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必要在最短時間內將嫌犯繩之以法，也請警政署全力協助家屬處理後續事宜。（編輯：詹鎰睿）