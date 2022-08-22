水餃「1顆仍賣2.5元」！佛心小吃店被曝光 在地人哀號了
近年來物價不斷飆漲，各種小吃攤也紛紛調整價格，讓不少外食族荷包變薄、有苦說不出。不過就有民眾到台南旅遊時，意外找到一間小吃店「價格超佛心」，甚至到今天一顆韭菜水餃仍只賣2.5元，地點曝光更是讓不少在地人哀號。
一位網友在臉書《爆廢公社》上發文提到，近期到台南遊玩，發現飯店旁有一間小吃店，結果進入後發現店裡菜單是用手寫的，字體充滿藝術美感，價格更是經濟實惠「韭菜水餃1顆2.5元、高麗菜口味1顆3元」，而乾麵或湯麵大份也只賣35元，而餛飩、貢丸、蛋花等湯品也是均一價15元。
這樣佛心的價格，讓原PO一桌4個大人，最後只花了305元就吃超撐，也令她不禁大讚「有夠佛心的店家」，更有立刻老饕看出店家是「盧家麵食(里長乾麵)」。
而貼文立刻吸引上千名網友熱議「這手寫字真好看」、「這根本20年前的價格」、「還沒漲價前更佛（當地人）」；甚至還有不少在地人崩潰喊「里長麵，不要在爆了～每次去吃都要等很久」、「越來越多人，要等很久了」、「不要再轉傳了，在地人已經都在排隊了，結果近期要去用餐，竟然多了很多外地遊客，排隊人龍更長了，很煩耶」。（編輯：潘毅）