BMI是什麼？超標不代表真肥胖　搭配「3指標」一起看才準

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黃煜晏指出，由於BMI是測量身體重量，有時候會有一些迷思，因為體重是綜合骨骼、肌肉、脂肪、血液、水分等各種因素，有些人肌肉量多或骨骼比較重，BMI數值也會比較高，但不一定代表就是真的肥胖。「一個很有名的例子就是連勝文在還沒減重成功之前，他的BMI數據其實跟職籃球員林書豪一樣，但脂肪、肌肉量相差很大，就能看出兩者之間的差異性。」
黃煜晏也提醒，BMI會受到外部環境影響而改變，例如體檢前如果狂喝水，BMI指數就可以短期內大幅上升，所以還是要搭配體脂率、肌肉量、腰圍等數據來判斷到底是否屬於肥胖，才會比較精準。至於市售的體脂計其實或多或少都會有誤差，因為市售體脂計的原理，並不是在測量脂肪，而是在「測量電阻」，身體內不同組織的導電速度不一樣，所以電阻不同：水分容易導電（電阻低），脂肪幾乎不導電（電阻高），肌肉、骨骼、內臟含有部分水分，所以電阻介於中間。體脂機就是利用這些組織的電阻差異，搭配公式「間接」計算出身體脂肪佔多少比例，所以有時候當天的數據都會有所不同，建議民眾最好選在「同樣狀態下測量」會比較妥當，例如固定早上、睡前去量，觀察長期體脂率變化才比較有意義。
國健署也提醒，除了BMI以外，腰圍是最能反映腹部脂肪多寡的數據，也是判斷新陳代謝症候群、心血管疾病罹患機率的方法，因為囤積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，導致血液三酸甘油脂濃度、血糖升高，增加罹患糖尿病與心血管疾病風險。正常成年男性腰圍應該小於90公分（35英吋），成年女性則應該小於80公分（31英吋）。