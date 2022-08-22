COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BMI是什麼？超標不代表真肥胖　搭配「3指標」一起看才準

▲一般來說BMI指數超過27代表肥胖，但醫師提醒，要搭配體脂率、肌肉量、腰圍一起看，才能確認是否真的體重過重。（示意圖／取自pixabay）
▲一般來說BMI指數超過27代表肥胖，但醫師提醒，要搭配體脂率、肌肉量、腰圍一起看，才能確認是否真的體重過重。（示意圖／取自pixabay）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-22 17:32:33

國防部日前公布預告修正兵役體位區分標準，將現行身高157公分以下的免役，將改為155至157公分者需服替代役，而原本常備役的BMI值也放寬至16.5到32，替國軍擴充兵源。不過很多人可能還搞不清楚什麼是BMI？其實BMI的中文意思是「身體質量指數」(Body Mass Index, BMI)，主要是用來判定肥胖程度，若BMI指數越高代表身體過重，根據衛福部國健署公布標準，18歲以上成人如果BMI指數大於等於27，就屬於「肥」。不過專業減重醫師、好日子診所院長黃煜晏提醒，BMI主要代表身體的「重量」，並不一定代表「肥胖」，要看一個人是否肥胖，要搭配觀察腰圍、體脂率、肌肉量等數據，才會比較精準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMI指數的算法，是以體重(公斤)÷身高的平方(公尺)，以國健署的判定標準，BMI小於18.5算是「體重過輕」，需要多運動、均衡飲食增加體重；若介於18.5~24則是健康體重；介於24~27則屬於體重過重，要趕緊例行健康體重管理；而大於27則屬於肥胖，也是得盡快開始減肥才能恢復健康。

黃煜晏指出，由於BMI是測量身體重量，有時候會有一些迷思，因為體重是綜合骨骼、肌肉、脂肪、血液、水分等各種因素，有些人肌肉量多或骨骼比較重，BMI數值也會比較高，但不一定代表就是真的肥胖。「一個很有名的例子就是連勝文在還沒減重成功之前，他的BMI數據其實跟職籃球員林書豪一樣，但脂肪、肌肉量相差很大，就能看出兩者之間的差異性。」

黃煜晏也提醒，BMI會受到外部環境影響而改變，例如體檢前如果狂喝水，BMI指數就可以短期內大幅上升，所以還是要搭配體脂率、肌肉量、腰圍等數據來判斷到底是否屬於肥胖，才會比較精準。至於市售的體脂計其實或多或少都會有誤差，因為市售體脂計的原理，並不是在測量脂肪，而是在「測量電阻」，身體內不同組織的導電速度不一樣，所以電阻不同：水分容易導電（電阻低），脂肪幾乎不導電（電阻高），肌肉、骨骼、內臟含有部分水分，所以電阻介於中間。體脂機就是利用這些組織的電阻差異，搭配公式「間接」計算出身體脂肪佔多少比例，所以有時候當天的數據都會有所不同，建議民眾最好選在「同樣狀態下測量」會比較妥當，例如固定早上、睡前去量，觀察長期體脂率變化才比較有意義。

國健署也提醒，除了BMI以外，腰圍是最能反映腹部脂肪多寡的數據，也是判斷新陳代謝症候群、心血管疾病罹患機率的方法，因為囤積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，導致血液三酸甘油脂濃度、血糖升高，增加罹患糖尿病與心血管疾病風險。正常成年男性腰圍應該小於90公分（35英吋），成年女性則應該小於80公分（31英吋）。

余苑綺病逝！癌末為何要安寧治療？非放棄是要「活得好」

余苑綺直腸癌逝！初期難察覺　大便有「3症狀」快就醫

7-11賣「滿滿香腸便當」！白飯擺滿香腸　簡單粗暴網笑翻

達美樂瘋了？無低消「外送費全免」　買大披薩送2小披薩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀