《原子少年》天王星搞怪麻吉隊呼　拍照超想偷吃漢堡

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會創作、饒舌又有影音製作專長的高有翔頂著性格辮子頭出場，以潮酷黑色工裝風衣外套搭配拼接卡其色工裝褲與白色NMD_V3，大玩層次及色彩細節；有著超兇舞蹈功的唐立杰，以沙色工裝外套搭配呼應NMD_V3的前衛橘色襯衫，展現帥氣潮流感。擁有193公分傲人身高的金雲，一身湖水綠運動套裝搭配經典黑白NMD_V3，展現復古街頭魅力。
被問到一句話形容自己的私服風格，高材生吳昱廷説「沒有風格，好看最重要」，透露自己常會看很多時尚的東西，不會特別花太多錢買衣服，就看衣櫃裡有什麼，「搭一搭有時候也很好看」，遭小孩吐槽「不是說好一句話嗎」笑出聲；金雲分享自己擅長韓系路線「但最近會多一點美式」；立杰酷酷地表示「開心就好」，高胥威則是「節儉獨特」；小孩笑回「舒服最重要」，蔡承佑簡潔有力地說「帥就好」，高有翔慵懶表示「穿得越多越好」，各有所好。
節目結束後「天王星」不少成員都染了新髮色，只剩高有翔和立杰還是黑髮，蔡承佑直說「我覺得這是一種默契」，接近比賽結束時，「有點像高中要畢業的感覺，想換一種樣子給大家看」，讓不少粉絲都感受到原子少年更活潑的那一面。
要「天王星」票選團內最會穿搭的成員，多半少年都把手指向金雲，蔡承佑透露金雲不只在這個時候（指出席活動）會裝髮，連平常都很像已準被好妝髮，「連我們去吃烤肉，他也穿得帥帥還配西裝外套，害我以為今天要開會」，連小孩都認同表示「身高夠怎麼穿都好看」；不過高有翔則有不同見解，分享「吳昱廷自成一套『怪奇風』，什麼東西穿在他身上都很合理」。
以前有空就會露營的高胥威直說很喜歡這次adidas Originals跨界合作的BLACK Design，看到戶外傢俱類型的東西都會多看一眼，「男生就是喜歡黑鐵、極簡類型，覺得很帥」；自揭最愛美式漢堡的立杰，直呼最愛Big Al's Burgers，透露「剛剛拍照時發現漢堡是真的，超想拿起來咬一口」，引發大家飢腸轆轆表示「真的很香」，還抓包吳昱廷已經咬了特製火龍果奶昔的吸管，讓小孩、有翔都驚羨竟然真的偷吃，他害羞笑說「還沒偷喝啦，但是先做記號」。
「天王星」於比賽中勝出後，邀約工作不斷，大家都很開心行程很滿、心裡很踏實，但也坦言最近睡眠真的嚴重不足。日前過生日的立杰還分享，第一次除了家人朋友，還有粉絲和團員超多人一起幫忙過生日，十分開心。被問到是否已經口袋滿滿，吳昱廷透露「目前就是大家一起工作，錢的話還沒有太有感覺，但有點〈level up〉的fu」，巧妙引用獨家代言的楓潮主題曲回應。而大家最關心「天王星」何時發表出道歌曲，隊長高胥威透露MV已拍攝完成，預計8月底就會釋出。
adidas Originals今夏NMD強勢回歸，以探索街頭原創力的遊牧民族（NoMaD）為靈感，打造「城市遊牧」概念的全新NMD_V3，並結合時下新世代年輕人熱愛的台灣原創品牌展開一系列跨界合作，包含質感戶外傢俱設計品牌BLACK Design、都市風格咖啡Tzubi Coffee、話題美式漢堡Big Al’s Burgers、多元創意空間Musée Painting Studio以及潮流藝術團隊Artpeace Graphic，5大創意團隊攜手玩轉都市遊牧民族的多樣生活面貌，都能在adidas信義品牌概念店欣賞。